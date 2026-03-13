경기도교육청북부연수원, 경기교사인턴제 사전교육 실시

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청북부연수원(원장 송준호)이 9일부터 13일까지 '2026 경기교사인턴제 사전연수'를 실시했다.
도교육청에 따르면 이번 연수는 인턴교사가 교육 현장에 적응하고 경기교육의 방향성을 이해하는 데 중점을 두었다. 연수는 인턴교사 100명을 대상으로 총 30시간의 프로그램으로 구성됐으며, 다양한 실무 교육이 포함됐다.
주요 교육 내용은 교직 실무, 교수 학습, 생활 지도 및 체험 안전 교육 등이다. 특히, 하이러닝과 인공지능(AI) 기반 평가 실습을 통해 미래 교육 역량을 기를 수 있도록 했다.
연수는 참석자들의 참여를 높이기 위해 인원 수를 15~25명으로 제한한 소그룹 학습 방식으로 진행됐다. 강사진은 수석교사와 현장 전문가들로 구성돼 실제 사례를 중심으로 한 교육을 제공했다.
송준호 원장은 "교직에 첫발을 내딛는 교사들이 경기도 교육의 방향을 확립하고 현장에서 전문가로서의 역량을 발휘할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.
