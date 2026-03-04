[美, 이란 공격] 중동 사태 장기화 조짐…金총리 "대책 디테일 중요한 시기"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 지역의 무력 충돌이 이어지고 있는 가운데, 김민석 국무총리는 4일 "지금은 디테일이 중요한 시기"라며 국민 안전 및 경제 상황 등에 대한 대책 구체화를 당부했다.
김 총리는 이날 정부서울청사에서 제4회 중동 상황 관계장관회의를 열고 "지난 사흘간 국민 생명 그리고 안전보호와 경제 영향, 에너지 수급, 선박 안전, 기업에 대한 피해와 애로 등 정부의 대응이 필요한 분야별로 개략적인 대책을 점검했지만 이제는 각 분야별 대책의 디테일을 채워 나가야 한다"며 이같이 밝혔다.
그러면서 "우리 국민 100명 중 99명의 안전을 지키더라도 한 명이 피해를 입으면 교민 안전 확보에 실패한 것이라는 자세를 가져야 한다"고 말했다.
김 총리는 중동 상황이 불러일으킨 한국 경제의 어려움을 먼저 진단했다. 그는 "우리 증시의 낙폭이 확대되고, 주요국 주식시장도 변동성이 커지고 있다. 두바이유가 배럴당 80불을 돌파하는 등 유가가 크게 오르고 환율도 흔들리는 등 금융⸱실물시장이 요동치고 있다"며 "중동 현지에 체류중인 우리 국민들의 안전에 대한 우려도 커지고 있다"고 밝혔다.
김 총리는 외교부와 해양수산부에 단기체류 국민과 선원의 안전 확보가 필요하다고 했다. 그는 "단기체류 인원들이나 선원들 개개인을 식별하고 현재 위치와 상황을 파악하고, 개별 연락이 가능하도록 리스트를 지속적으로 업데이트해야 한다"고 했다.
경제·금융당국에는 시장 안정화에 대한 구체적 방안을 주문했다. 김 총리는 "주가와 환율 변동에 따른 모니터링과 조치를 위한 거버넌스 그리고 어느 시점에 어떤 조치를 취할 것인지 시점에 대한 판단 기준과 조치의 구체적 규모 등 단계별로 명확한 액션플랜이 마련되어 있어야 한다"고 말했다.
김 총리는 또 "피해와 애로가 우려되는 기업들에 대해서는 1대1 전담관을 매칭하여 밀착 관리하고, 기업 피해·애로 접수처를 운영해 그 내용과 절차 등을 기업들에게 선제적으로 안내해 주기 바란다"고 재차 요청했다.
기존 대책 외에도 새로운 각도의 접근법이 필요하다는 의견도 나왔다. 김 총리는 "발상의 전환도 필요한 시점이다. 트럼프 대통령은 걸프 지역 통과 선박에 대한 미 정부 차원의 보험 제공 그리고 필요시 호르무즈 해협에서의 유조선 호송 작전을 시행하겠다고 언급했다"고 언급했다.
김 총리는 이어 "세계 최강국과 우리나라의 자원과 역량의 차이는 있을 수 있겠지만, 기존에 언급된 정책의 디테일을 채우는 것과 동시에 과거에 시도하지 않았던 획기적인 대안이 없는지도 고민해야 한다"며 "대통령님께서 늘 말씀하시듯 공직자가 힘든 만큼 국민들은 편안한 법이다. 내 가족이 현지에 체류 중이고, 우리 가족이 일하는 기업이 어렵다는 심정으로 각별한 책임감과 사명감을 가지고 임해 주실 것을 부탁드린다"고 덧붙였다.
