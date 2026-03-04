[美, 이란 공격] 美, 파키스탄 비필수 인력 철수 명령

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 국무부가 이란 인접국인 파키스탄 내 주요 도시 주재 영사관 인력에게 철수 명령을 내리며 여행 경보를 최고 단계인 '여행 금지(Level 4)'로 격상했다.
3일(현지시간) 미 국무부는 파키스탄 라호르와 카라치 주재 미국 영사관의 비필수 공무원 및 그 가족들에게 즉각적인 출국을 명령했다.
이번 조치는 지난달 28일 시작된 미국과 이란 간의 무력 충돌 이후 급격히 악화된 안보 상황에 따른 결정이다.
국무부는 "이란으로부터의 드론 및 미사일 공격 위협이 지속되고 있으며, 이로 인해 상업 항공편 운항에 심각한 차질이 빚어지고 있다"고 경고했다.
또한 발루치스탄과 카이베르파크툰크와 등 외곽 지역은 물론, 이슬라마바드와 카라치 같은 대도시 내 쇼핑몰, 호텔, 학교 등을 겨냥한 테러 가능성도 매우 높은 상황이라고 설명했다.
파키스탄은 인구 절대 다수가 이슬람교를 믿으며, 이중 시아파가 10~20%로 소수 분파다. 그러나 전체 인구 규모 자체가 2억 3천만 명이 넘는 대국이다 보니, 시아파 인구의 절대적인 숫자(약 4천만 명 이상)는 이란에 이어 세계에서 손꼽힐 정도로 많은 수준이다.
