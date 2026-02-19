스마일게이트 희망스튜디오, 스타공익법인 선정

투명성·재무효율성 모두 최고 등급
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 스마일게이트 희망스튜디오가 공익법인 평가 전 부문 만점을 기록했다. 게임업계에서 유일하게 3년 연속 전 부문 최고 등급을 유지했다.
희망스튜디오는 한국가이드스타의 2026년도 공익법인 평가에서 '투명성', '책무성', '재무효율성' 전 부문 만점인 별점 3개를 획득해 스타공익법인으로 선정됐다고 19일 밝혔다.
평가 지표는 투명성·책무성 8개 항목과 재무효율성 2개 항목으로 구성됐다. 투명성 평가는 기부자 대상 정보 공개 수준과 조직 운영 규정 정비 여부를 중심으로 진행됐다. 재무효율성 평가는 국세청 공익법인 결산서류 등 공시 자료를 기준으로 비용 집행 효율성과 모금 효율성을 따졌다.
이번 평가에서 전 부문 만점을 받은 법인은 희망스튜디오를 비롯해 아이비케이행복나눔재단, 아산나눔재단, 우리다문화장학재단 등이다. 희망스튜디오는 게임업계에서 유일하게 3년 연속 만점을 기록했다.
한국가이드스타는 한국공인회계사회와 4대 회계법인이 출연한 국내 유일 공익법인 평가 민간 기관이다. 2017년부터 공익법인 평가를 실시하고 있다.
권연주 이사는 "이번 성과는 희망스튜디오가 투명하고 책임감 있는 재단 운영에 대해 외부 전문 평가 기관에서 인정을 받았다는 점에서 의미가 있다"며 "희망스튜디오는 기부자와 파트너사들이 신뢰할 수 있는 기부 플랫폼이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
