설 민심 확인한 李대통령, 부동산 강공 드라이브에 탄력

2026.02.22 (일)
설 민심 확인한 李대통령, 부동산 강공 드라이브에 탄력

국정수행 지지율 고공행진 '자신감'
다주택자 혜택 축소 '긍정평가' 과반
지선 100여일 앞둔 상황 초미 관심

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 설 민심을 업고 부동산 강공에 더욱 힘을 실을 것으로 보인다.

설 전후로 공개된 각종 여론조사에서 이 대통령의 지지율이 상승세를 보였을 뿐 아니라 이 대통령의 부동산 정책 기조를 긍정적으로 평가하는 여론이 부정적인 여론을 넘어서는 것으로 나타났다.

19일 여론조사 전문기관의 2월 2주차 이 대통령의 국정수행 평가를 종합해보면 이 대통령의 지지율은 60% 안팎의 높은 수치를 보였다. 

 

2월 2주차 이재명 대통령 국정 지지율. [자료=한국갤럽]

◆李대통령 지지율 고공행진

16일 공개된 리얼미터의 2월 2주차 국정수행 평가(에너지경제 의뢰, 9~13일 조사, 무선 100% 임의 전화걸기, 응답률 5.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서±2.0%p, 중앙여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 긍정 평가는 56.5%, 지난 조사보다 0.7%p 상승했다. 올해 들어 가장 높은 지지율을 기록한 1월2주차 56.8%보다 0.3%p 낮은 수치이나 3주 연속으로 상승세를 보이고 있다. 반면 부정 평가는 38.9%로 0.2%p 하락했다. '잘 모름'은 4.6%였다.

같은 날 발표된 입소스 설 특집 여론조사(SBS 의뢰, 12~14일 조사, 무선 100% 임의 전화걸기, 응답률 11.3%, 표본오차 95% 신뢰수준 ±3.1%p) 결과에서는 이 대통령의 국정운영을 '잘 한다'는 평가가 63%, '잘 못하고 있다'는 평가가 30%로 확인됐다. 

이에 앞서 15일 나온 코리아리서치인터내셔널 여론조사(MBC 의뢰, 11~13일 조사, 통신 3사 휴대전화 가상 번호 100% 전화면접, 응답률 12.0%, 표본오차는 95% 신뢰 수준 ±3.1%p)에서는 응답자의 64%가 이 대통령이 국정운영을 '잘하고 있다'고 평가했고, 30%는 '잘못하고 있다'고 평가했다.

연휴 직전인 13일 공표된 케이스탯리서치의 2026 지방선거 여론조사 결과표(KBS 의뢰, 10~12일 조사, 무선 100% 임의 전화걸기, 응답률 10.9%, 표본오차 95% 신뢰수준 ±3.1%p)에서도 이 대통령의 긍정평가는 65%, 부정평가는 27%로 나타났다.

한국갤럽의 2월 2주차 대통령 직무 수행 평가(10~12일 조사, 전화조사원 인터뷰, 응답률 13.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p)의 경우 이 대통령의 국정수행 지지율은 올해 들어 최고치인 63%를 기록했다. 취임 직후인 지난해 7월에 이어 가장 높은 지지율 수치다.

 

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 아파트 단지 모습 2026.02.09 mironj19@newspim.com

◆다주택자 혜택 축소엔 '긍정평가' 과반

특히 입소스의 현 정부 부동산 정책 평가 결과를 살펴보면 응답자의 52%는 잘하고 있다고 했고, 39%는 잘 못하고 있다고 했다. 주택 소유별로 보면, 무주택자는 잘한다가 55%, 잘 못한다가 36%였고, 1주택자는 52% 대 40%, 2주택 이상 다주택자는 49% 대 42%로 조사됐다. 다주택자 사이에서도 긍정 답변이 더 높게 나왔다. 

오는 5월 9일부터 다주택자의 양도소득세 중과 유예를 종료하는 것이 집값 안정에 효과가 있을 것이라는 전망은 57%로, 효과가 없을 것이라는 전망 38%보다 우세했다. 

주택 소유별로는 무주택자의 58%가 효과가 있을 것이라 내다봤고, 35%는 없다고 예측했다. 1주택자는 57%가 긍정 전망, 37%가 부정 전망을 내놨고, 실질적 규제 대상이 되는 다주택자는 긍정 전망이 52%, 부정 전망이 45%였다.

 

이재명 대통령이 10일 오전 청와대 세종실에서 5회 국무회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

◆李대통령, 설 이후에도 '부동산 강공 모드' 유지   

이 대통령의 사회관계망서비스(SNS)는 설 연휴에도 쉴 틈 없이 돌아갔다. 이 대통령은 연휴 직전인 13일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "양도세까지 깎아주며 수년간 기회를 주었는데도 다주택을 해소하지 않고 버틴 다주택자들에게 대출만기가 되었는데도 그들에게만 대출연장 혜택을 추가로 주는 것이 공정하느냐"고 문제 제기를 하며 부동산 관련 메시지 2건을 올린 데 이어 14일 2건, 16일 1건, 18일 1건을 게시했다. 

무엇보다 이목이 집중된 것은 주택 6채를 보유한 장동혁 국민의힘 대표와의 설전이다. 이 대통령은 16일 장 대표를 콕 집어 "국민의힘은 다주택자를 규제하면 안되고 이들을 보호하며 기존의 금융 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보느냐"고 공개 질문했다. 장 대표는 "노모가 살고 계신 농가 주택과 지역구 아파트, 국회 앞 오피스텔, 장모님이 살고 계신 경남 진주 아파트 등이다. (6채를 다 합쳐) 8억5000만원 정도"라고 해명하면서 이 대통령의 분당 아파트 가격이 50억 원 상당이라고 반격했다. 

이에 이 대통령은 설 연휴 마지막 날인 18일 "사회악은 다주택자들이 아니라 다주택이 돈이 되게 만든 정치인들"이라고 강하게 비판했다. 이 대통령은 "바람직하지 않은 다주택 보유가 이익 아닌 부담이 되게 해야 할 정치인들이 다주택 특혜를 방치할 뿐 아니라 다주택 투기를 부추기거나 심지어 다주택에 따른 초과 이익을 노리는 이해충돌까지 감행한다"고 직격했다. 장 대표를 정조준했다.

다만 이 대통령은 "다주택이 다 문제는 아니다"라고 확대 해석을 경계했다. 이 대통령은 "주택 부족 문제와 무관한 부모님 사시는 시골집과 자가용 별장, 소멸 위험 지역의 세컨드 하우스 같은 건 누구도 문제삼지 않는다"며 "정부도 이런 집 팔라고 할 생각 추호도 없다"고 선별 규제를 시사하기도 했다.

이 대통령은 19일 청와대 여민관에서 수석보좌관회의를 직접 주재하면서 부동산 강경 대응 의지를 다시 한 번 분명히 했다. 이 대통령은 "불평등과 절망을 키우는 망국적인 부동산 공화국을 극복하고 누구에게나 공정하고 합리적인 사회질서를 확립하며 지속적으로 성장·발전하는 모두의 경제를 함께 만들어 가야겠다"며 "정치도 사사로운 이익이나 작은 차이를 넘어 힘을 모아달라"고 요청했다. 

6·3 지방선거를 100여 일 앞둔 상황에서 이 대통령의 '부동산 투기 세력과의 전쟁'이 어떤 구체적 성과를 낼 수 있을지 초미의 관심사로 급부상했다. 일단 현재까지는 이 대통령의 특유의 승부 기질과 어젠다 세팅이 힘을 받는 모양새다. 

the13ook@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

