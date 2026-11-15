[프로야구] 손혁 전 한화 단장, LG 투수 총괄코치 합류...염경엽 감독과 재회

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 손혁 전 한화 단장이 27년 만에 친정팀 LG로 돌아온다. 이번에는 선수가 아닌 코치로 복귀해 염경엽 감독과 다시 호흡을 맞춘다.

LG는 15일 손혁 전 단장을 퀄리티컨트롤(QC) 및 투수 총괄코치로 영입했다고 공식 발표했다.

[서울=뉴스핌] LG 투수 코치로 선임된 손혁. [사진 = 한화 이글스] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

손혁 신임 코치는 공주고와 고려대를 졸업하고 1996년 신인 드래프트 2차 1라운드 전체 7순위로 LG에 입단했다. 1996년부터 1999년까지 LG에서 4시즌을 뛰었으며, 1998년과 1999년에는 2년 연속 두 자릿수 승리를 기록했다.

이후 KIA와 두산을 거쳐 2004년까지 1군 통산 8시즌 동안 107경기에서 36승 31패 평균자책점 4.07을 남겼다.

은퇴 후에는 지도자의 길을 걸었다. 2015년 넥센(현 키움)에서 1군 투수코치를 맡았고, 2018~2019년에는 SK(현 SSG) 투수코치로 활동했다.

특히 넥센과 SK에서 염경엽 현 LG 감독과 함께한 인연이 있다. 당시 사령탑이었던 염 감독과 투수코치로 호흡을 맞췄던 손 코치는 이번 LG 합류로 다시 한솥밥을 먹게 됐다.

2020년에는 키움 감독으로 부임하며 사령탑에 데뷔했다. 이후 2021년 말 한화 전력강화 코디네이터로 합류했고, 2022년 말부터 올해까지 단장을 맡았다.

지난 시즌 한국시리즈 준우승을 차지했던 한화는 올 시즌 9위에 그친 뒤 구단 운영진을 개편했다. 손 코치도 한화와 재계약하지 않으면서 새로운 길을 찾게 됐다.

손 코치는 구단을 통해 "처음으로 프로 유니폼을 입었던 친정팀 LG에 돌아오게 돼 기쁘다"라고 복귀 소감을 밝혔다. 이어 "LG에는 검증된 투수들이 많지만, 앞으로 발전 가능성이 무궁무진한 투수들도 많다. LG 마운드가 다시 리그 최고의 자리에 설 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 각오를 전했다.

올 시즌 정규리그 4위에 머문 LG는 최근 투수 파트 코칭스태프 개편에 나섰다. 김광삼 코치가 한화로 이적했고, 신재웅·장진용 코치와는 재계약하지 않았다. 대신 유원상·최성훈 코치를 새롭게 영입했다.

손 코치는 이날 경기도 이천 LG챔피언스파크에서 진행 중인 1군 마무리 캠프에 합류해 본격적인 지도 활동을 시작한다.

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