진천군, 금곡지구 485만㎡ 개발행위허가 제한 추진

AI 핵심 요약beta
- 진천군은 15일 초평면 금곡지구 개발행위허가 제한지역 지정을 추진했다.
- 대상은 금곡리 일원 436필지, 484만9931㎡로 16일부터 주민 의견을 청취한다.
- 난개발 방지를 위해 건축·토지형질변경 등을 3년 이내 제한할 계획이다.
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[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군이 경제자유구역 지정을 추진 중인 초평면 금곡지구의 계획적 개발을 위해 개발행위허가 제한지역 지정을 추진한다.
군은 초평면 금곡리 산3-1번지 일원 436필지, 484만9931㎡를 대상으로 개발행위허가 제한지역 지정안을 마련하고 오는 16일부터 30일까지 주민 열람과 의견 청취를 진행한다고 15일 밝혔다.
이번 조치는 경제자유구역 지정과 향후 용도지역 변경 등 개발계획에 앞서 개별 개발행위로 인한 난개발을 방지하고 체계적인 토지이용 여건을 확보하기 위한 것이다.
제한 대상은 건축물 건축과 공작물 설치, 토지 형질변경, 토석 채취, 토지분할, 일정 요건의 물건 적치 등이다.
법령상 허가가 필요하지 않은 행위와 일부 예외 행위는 제한 대상에서 제외된다.
제한 기간은 지정 고시일부터 3년 이내로 계획하고 있다.
군은 주민 의견과 관련 절차를 검토한 뒤 최종 지정 여부를 결정할 방침이다.
군 관계자는 "주민 의견을 충분히 검토해 금곡지구의 계획적인 개발과 경제자유구역 지정 추진 절차를 진행하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com