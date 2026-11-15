충북도, 2028년 농식품진흥원 설립 추진…전문인력 40명 규모

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 15일 농산물 유통·마케팅 전담 진흥원 설립을 추진했다
- 농식품진흥원은 2028년 상반기 출범과 40여명 운영을 목표로 했다
- 기능 중복과 재정 부담, 농가소득 성과 확보는 과제로 꼽혔다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북도가 농산물 유통·마케팅과 농식품기업 육성 등을 전담할 농식품진흥원 설립을 추진한다.
15일 충북도에 따르면 도는 2028년 상반기 출범을 목표로 농식품 전문 출연기관인 농식품진흥원 설립을 추진하고 있다.
조직은 3개부 9개팀, 전문인력 40여명 규모로 구성하고 도 산하 건물을 활용할 계획이다.
충북은 사과·복숭아·포도 재배면적이 전국 2위, 수박 3위, 배추 4위 등 농업 생산 기반을 갖추고 있지만 농산물 유통과 판로 개척, 농식품기업 지원 등이 개별 사업 단위로 운영돼 통합적인 지원체계가 부족하다는 지적이 제기돼 왔다.
실제 충북 농산물 온라인 쇼핑몰 '온충북'의 거래액은 13억원으로 충남 '농사랑'(30억원), 전남 '남도장터'(184억원), 경북 '사이소'(260억원) 등에 크게 못 미친다.
생산 규모에 비해 온라인 유통과 판매 역량이 상대적으로 취약하다는 점이 진흥원 설립의 배경으로 꼽힌다.
진흥원은 농산물 유통·마케팅과 국내외 판로 개척, 농식품기업 육성, 농산물 수급 관리, 농촌인력 지원 등을 맡을 예정이다.
외국인 계절근로자 지원과 농촌공간 재생 등 확대되는 농정 수요에도 대응한다는 계획이다.
다만 기존 농업 관련 기관과의 기능 중복 여부, 40여명 규모의 조직 운영에 따른 재정 부담, 실제 농가 소득 증대로 이어질 수 있는 사업 성과 확보 등은 설립 과정에서 검토해야 할 과제로 꼽힌다.
충북도는 출연기관 설립 타당성과 조직·인력 구성, 재정운영계획 등을 담은 협의안을 마련해 행정안전부와 설립 협의를 진행할 방침이다.
도 관계자는 "분산된 농정 지원 기능을 연계해 농업인의 소득과 농식품기업의 판로 확대에 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com