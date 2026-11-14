U-23 야구대표도 호주에 져…슈퍼라운드 2연패 메달 도전 무산

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-23 야구대표팀은 14일 호주에 2-4로 패했다
- 한국은 슈퍼라운드 2연패로 메달 결정전 진출이 좌절됐다
- 한국은 15일 푸에르토리코와 5위 결정전을 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 23세 이하(U-23) 야구대표팀이 호주에 발목을 잡히며 메달 결정전 진출이 좌절됐다.
한국은 14일(한국시간) 니카라과 마나과의 소베라니아 국립경기장에서 열린 2026 세계야구소프트볼연맹(WBSC) U-23 야구월드컵 슈퍼라운드 2차전에서 호주에 2-4로 졌다. 오프닝라운드 전적을 포함해 슈퍼라운드에서 2연패를 당한 한국은 남은 푸에르토리코전 결과와 상관없이 메달 결정전 진출이 무산됐다.
초반부터 주도권을 내줬다. 선발 등판한 이도우(SSG)가 1회말 1사 후 니카우 잭 푸아카그레고에게 안타를 맞은 뒤 존 렘에게 우중간 투런 홈런을 허용하며 기선을 빼앗겼다. 3회말에는 폭투와 내야 땅볼로 한 점을 더 내줬고 5회말에는 렘에게 다시 우월 솔로포를 얻어맞아 0-4로 끌려갔다. 렘은 이날 홈런 두 개를 포함해 3타수 3안타 3타점으로 맹활약했다.
패색이 짙던 한국은 마지막 7회초에 매서운 추격전을 펼쳤다. 1사 후 김성우의 몸에 맞는 공과 양현종, 이원준(이상 SSG)의 연속 볼넷으로 만루 찬스를 잡았다. 이어 김승주(한양대)가 우전 적시타를 터뜨려 첫 득점을 올렸다. 계속된 1사 만루에서 대타 이서준(삼성)의 큼지막한 중견수 희생플라이로 한 점을 더 보태 2-4로 추격했다.
이어진 2사 만루 기회에서 강성우가 초구를 공략해 역전승을 노렸으나 타구가 좌익수 뜬공으로 잡히며 그대로 경기가 끝났다. 김승주는 이날 팀의 6안타 중 절반인 3안타를 몰아치며 분전했으나 팀의 패배를 막지 못했다.
슈퍼라운드 2연패에 빠진 한국은 15일 오전 3시 푸에르토리코와 슈퍼라운드 마지막 경기인 5위 결정전을 치른다.
psoq1337@newspim.com