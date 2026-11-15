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아주대 의대생 대상…부산대 AI 임상추론 플랫폼 우수상

백령도 의료취약지 실습 등 지역·공공의료 교육 성과 주목

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 전국 의과대학과 의학전문대학원을 대상으로 실시한 '2026년 의과대학 교육혁신 우수사례 공모전'에서 우수사례 8편을 최종 선정했다고 15일 밝혔다.

이번 공모전은 정부의 지역·필수·공공의료 인력 양성 정책에 따라 추진 중인 의과대학 교육혁신 지원사업의 성과를 공유하기 위해 처음 마련됐다.

교육부는 전국 의과대학과 의학전문대학원을 대상으로 실시한 '2026년 의과대학 교육혁신 우수사례 공모전'에서 우수사례 8편을 최종 선정했다. [AI 일러스트=챗GPT]

전국 의과대학과 의학전문대학원 소속 교직원 및 학생들이 총 56건의 사례를 제출했다. 교육부는 전문가 심사를 통해 8편을 선정한 뒤 온라인 국민심사를 거쳐 대상 1편과 우수상 2편, 장려상 5편을 확정했다.

대상은 아주대학교 의대생 유석진 씨가 제출한 의사과학자 교육혁신 사례가 차지했다.

유씨는 의학과 다른 학문을 결합한 융합교육 프로그램과 연구실 인턴 활동에 참여하면서 융합연구 역량을 키웠다. 이후 동료 학생들과 함께 인공지능(AI)을 활용한 논문 분석 학습 플랫폼을 직접 개발하는 등 교육과정 개선에도 참여했다.

교육부는 학생이 교육 프로그램의 참여자에 머무르지 않고 새로운 교육도구를 만드는 주체로 성장했다는 점을 높게 평가했다.

우수상은 부산대학교 교직원들이 추진한 통합 6년제 교육과정과 부산대 학생팀 '코드블루(Code Blue)'의 AI 기반 임상추론 학습 플랫폼 개발 사례에 돌아갔다.

부산대는 기존 의예과와 의학과로 구분된 교육체계에서 벗어나 학생들이 진로와 적성에 맞춰 전문성을 쌓을 수 있도록 통합 6년제 교육과정을 마련했다.

학생들은 필수의료와 지역사회 공공의료, 의사과학자 등 5개 분야 가운데 진로를 선택하고 맞춤형 교육을 받을 수 있다. 부산·경남 지역 5개 의과대학 및 의료기관과 협력해 지역사회 임상실습도 확대했다.

코드블루는 의대생과 정보컴퓨터공학부 학생들이 협력해 AI 기반 임상추론 학습 플랫폼 '코드미오'를 개발했다.

이 플랫폼은 가상 환자를 대상으로 문진과 검사, 진단, 처방을 수행하고 평가 의견을 받을 수 있도록 설계됐다. 의대생은 임상 시나리오를 구성하고 공대생은 기술 구현을 담당했다.

장려상에는 의료취약지 현장실습과 환자 중심 임상교육 등 5건이 선정됐다.

인하대학교 이훈재 교수 등은 서해 최북단 백령도에서 진행한 임상실습 사례를 소개했다. 의대생들이 백령병원과 보건지소에서 진료 현장을 경험하고 백령도·대청도·소청도 주민을 대상으로 고혈압과 당뇨병 예방관리 실태를 조사했다.

원광대 정지호 학생은 군산의료원과 김제 지역 보건기관 등을 연계한 공공의료 실습 경험을 제시했다. 조선대 김다원 학생은 췌장암 환자와 1년간 소통하며 치료 과정과 생활환경을 함께 살핀 장기추적 임상실습 사례를 제출했다.

충남대 송희정 교직원은 해부학 실습과 초음파 교육을 연결한 통합교육 사례를 소개했다. 영남대 이원경 학생은 영천 지역병원 실습을 통해 지역 필수의료의 중요성을 살펴본 경험을 발표했다.

교육부는 이번에 선정된 사례를 전국 의과대학과 의학전문대학원에 공유하고 의학교육계와 의료계 관계자 등으로 구성된 의대교육자문단에도 전달할 예정이다.

장미란 교육부 의대교육지원관은 "이번 공모전을 통해 의과대학이 지역·필수·공공의료 인력 양성과 국민의 생명·건강권 보장 등 사회적 책무를 다하고자 다양한 방법으로 교육혁신을 추진하고 있는 것을 확인했다"며 "앞으로도 의과대학이 지역 의료를 강화하고 미래의 의료 인재를 양성하는 역할을 충실히 수행할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com