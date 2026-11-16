[미리보는 증시재료] 젠슨황 떠난 '엔비디아' 실적 발표…AI 랠리 분수령

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美 17일 엔비디아 실적, AI 수요·경영 불확실성 확인

19일 FOMC 의사록 공개, 美 금리·외국인 수급 '촉각'

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(16~20일) 국내 증시는 엔비디아 실적 발표가 최대 분수령이 될 전망이다. 인공지능(AI) 투자와 반도체 업황을 둘러싼 불확실성으로 증시 변동성이 커진 가운데 엔비디아가 AI 수요의 지속성을 다시 입증할지가 국내 반도체주의 투자심리를 좌우할 것으로 보인다.

미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 소매판매·산업생산 등 주요 경제지표도 잇따라 공개된다. 물가 부담이 다시 부각된 상황에서 미국의 금리 경로가 어떻게 움직이느냐에 따라 외국인 수급과 달러/원 환율의 변동성도 커질 수 있다.

16일 금융투자업계에 따르면, 이번 주 국내 증시의 최대 관심사는 내일 예정된 엔비디아 실적 발표다. 엔비디아의 AI 가속기 수요와 데이터센터 매출 성장세, 차세대 그래픽처리장치(GPU) 공급 계획 등이 핵심 관전 포인트로 꼽힌다.

특히 이번 실적은 단순한 실적 확인을 넘어 최근 흔들린 AI 투자심리가 회복될 수 있는지를 가늠할 시험대가 될 전망이다. 국내 증시가 최근 큰 폭의 조정을 받은 상황에서 AI 수요에 대한 우려가 완화되면 낙폭이 컸던 반도체주를 중심으로 반등 탄력이 강해질 수 있기 때문이다.

이경민 대신증권 연구원은 엔비디아가 풀어야 할 과제로 AI 성장성과 경영 불확실성을 꼽았다. 최근 AI 데이터센터 규제를 둘러싼 우려가 제기됐지만 빅테크의 AI 설비투자 확대 기조가 유지되고 있어 규제 강화가 전체 AI 투자 감소로 직결될 가능성은 제한적이라고 분석했다.

AI 수요를 뒷받침하는 지표도 이어지고 있다. 코어위브의 구형 GPU 임대료는 전 분기 대비 30~50% 상승했다. 약 90억달러 규모의 고객 선수금과 예치금도 유입됐다. 국내 11월 1~10일 반도체 수출은 전년 동기 대비 331.2% 증가했다.

이경민 대신증권 연구원은 "다음 주 엔비디아 실적 발표는 AI, 반도체의 반등 여부를 결정할 핵심 분기점"이라며 "실적 발표를 통해 견조한 수요와 차세대 GPU 계획이 확인된다면, 반도체 업종의 투자심리는 더욱 개선될 것으로 기대한다"고 말했다.

다만 엔비디아를 둘러싼 경영 불확실성도 확인해야 한다. 이 연구원은 최근 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 불확실성이 AI 수요나 공급계약 훼손으로 곧바로 이어질 가능성은 제한적이라고 평가하면서도 경영 공백에 대한 시장 우려가 해소되는지를 확인할 필요가 있다고 분석했다.

◆ 美 FOMC 의사록 공개…금리 경로도 '주목'

엔비디아 실적과 함께 미국 통화정책도 국내 증시 방향을 가를 변수다. 오는 19일에는 FOMC 의사록이 공개된다. 향후 기준금리 경로를 둘러싼 연방준비제도(Fed) 내부의 시각과 물가·고용에 대한 판단을 확인할 수 있다.

최근 미국 물가가 시장 예상보다 강하게 나오면서 인플레이션에 대한 경계감도 다시 높아지고 있다. 미국 10월 소비자물가지수(CPI)와 근원 CPI는 전월 대비 각각 0.4%, 0.3% 상승해 시장 예상치를 웃돌았다. 에너지 가격 상승세는 둔화했지만 다른 품목의 물가 상승 압력이 이어지면서 인플레이션 확산에 대한 우려가 부각됐다.

엔비디아 로고 [사진=블룸버그통신]

FOMC 의사록에서 매파적 기조가 확인될 경우 미국 국채금리와 달러가 다시 상승하면서 국내 증시의 외국인 수급에 부담을 줄 수 있다. 반대로 물가와 경기 상황을 고려한 통화정책 완화 가능성이 확인되면 최근 위축된 위험자산 투자심리 회복에 힘을 실을 수 있다.

미국 경기의 체력을 확인할 경제지표도 연이어 나온다. 16일에는 11월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수가 발표된다. 17일에는 10월 소매판매와 산업생산, 수출·입 물가지수가 공개될 예정이다.

18일에는 미국 주택 관련 지표가 예정돼 있다. 19일에는 11월 필라델피아 연방준비은행 경기전망지수가 발표된다. 20일에는 미시간대 소비자심리지수 확정치와 기대인플레이션 등을 확인할 수 있다.

미국 소비와 제조업 지표가 예상보다 강하면 경기 둔화에 대한 우려를 낮출 수 있다. 다만 경기 지표의 호조가 연준의 긴축 우려를 자극할 경우 국채금리 상승으로 이어질 수 있어 주식시장에는 양면적인 재료로 작용할 전망이다.

주 후반에는 수급 변수도 있다. 20일 미국 옵션 만기일을 맞아 글로벌 증시의 단기 변동성이 확대될 가능성이 있다. 엔비디아 실적과 FOMC 의사록을 소화한 직후라는 점에서 주요 기술주를 중심으로 변동 폭이 커질 가능성에도 유의해야 한다.

◆ 국내 반도체 수급·환율 '촉각'…20일 생산자물가 발표

국내 증시에서는 엔비디아 실적을 계기로 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 외국인 자금이 다시 유입될지가 핵심이다.

국내 반도체 펀더멘털 자체는 견조하다는 평가가 나온다. 이달 1~10일 국내 반도체 수출은 전년 동기 대비 331.2% 증가했다.

코스피의 이익 전망과 주가 사이에 벌어진 괴리도 주목할 부분이다. 코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 3.75배까지 떨어진 반면 12개월 선행 주당순이익(EPS)은 1424.7포인트를 기록했다.

이 연구원은 "주가가 큰 폭으로 조정받았지만 이익 전망은 상대적으로 견조한 만큼 이번 주에는 외국인 순매수 재개 여부와 코스피 6000선 회복 여부가 반등의 주요 변수가 될 것으로 보인다"고 전망했다.

국내 물가 지표도 예정돼 있다. 20일에는 10월 생산자물가지수(PPI)가 발표된다. 최근 원자재 가격과 환율 움직임이 기업의 생산비용에 얼마나 반영됐는지가 관건이다.

생산자물가가 예상보다 높은 수준을 나타낼 경우 시차를 두고 소비자물가에 영향을 미칠 수 있어 향후 한국은행의 기준금리 경로에 대한 시장 기대에도 영향을 줄 수 있다.

지난 12일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

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