韓 남자 사격대표팀, 세계선수권 25m 센터파이어 권총 단체전 銀

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 권총 대표팀은 12일 도하 세계선수권 단체전에서 은메달을 획득했다
- 홍석진·이재균·소승섭은 합계 1731점으로 우크라이나에 이어 2위에 올랐다
- 소승섭은 이번 대회 네 번째 메달을 추가했고 한국은 종합 3위를 기록했다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 남자 권총 대표팀이 2026 국제사격연맹(ISSF) 도하 세계선수권대회 25ｍ 센터파이어 권총 단체전에서 은메달을 수확했다.
홍석진, 이재균(이상 KB국민은행), 소승섭(서산시청)으로 이뤄진 대표팀은 12일(현지시간) 카타르 도하 루사일 사격장에서 열린 대회 단체전에서 합계 1731점(10점 명중 46개)을 합작해 우크라이나(1735점)에 이어 2위에 올랐다.
25ｍ 센터파이어 권총은 완사와 속사 각 30발씩 총 60발을 쏘는 세계선수권대회 정식 종목이다. 남자 스탠다드 25m 권총이 5.6mm(0.22 구경)소구경 실탄을 쓰는 것과 달리 센터파이어 권총에서는 약 8㎜(0.32구경)급 실탄을 사용해 반동이 크고 정교한 기술이 필요하다.
한국은 11일 완사 경기에서 854점을 얻어 우크라이나(853점)에 1점 앞섰으나 12일 속사에서 877점에 그쳐 우크라이나(882점)에 선두를 내줬다.
개인전에서는 완사 286점과 속사 292점을 쏜 홍석진이 578점으로 팀 내 최고점인 10위에 올랐다. 소승섭은 577점(완사 286점·속사 291점)으로 11위, 이재균은 576점으로 13위에 자리했다.
이재균은 속사 2시리즈 만점을 포함해 팀 내 가장 높은 속사 294점을 올렸다.
소승섭은 50ｍ 권총 단체전 동메달, 10ｍ 공기권총 단체전 은메달, 25ｍ 스탠더드 권총 단체전 은메달에 이어 이번 대회 4번째 메달을 획득했다.
한편 한국 사격은 13일 현재 금메달 2개, 은메달 5개, 동메달 3개를 얻어 중국과 인도에 이어 종합 3위에 올라 있다.
willowdy@newspim.com