[NBA] 휴스턴 스마트, 경기 중 폭행으로 3경기 출장정지 징계

AI 핵심 요약beta
- NBA 사무국은 13일 상대 선수에게 주먹을 휘두른 스마트에게 3경기 출장정지를 내렸다.
- 스마트는 12일 골든스테이트전에서 배시와 충돌한 뒤 비디오 판독으로 퇴장당했다.
- 스마트는 징계로 14일부터 세 경기에 결장하고 약 12만5500달러를 받지 못한다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국프로농구(NBA) 휴스턴 로키츠의 마커스 스마트가 상대 선수에게 주먹을 휘둘렀다가 3경기 출장정지 징계를 받았다.
NBA 사무국은 13일(이하 한국시간) "골든스테이트 워리어스의 찰스 배시에게 주먹을 휘둘러 퇴장당한 스마트에게 3경기 출장정지 징계를 내린다"고 밝혔다.
스마트는 지난 12일 골든스테이트와 홈 경기에서 3쿼터 종료 21초를 남기고 배시에게 주먹을 휘둘렀다. 심판진은 비디오 판독 뒤 스마트를 퇴장시켰다. 주심은 "코 부위에 접촉이 있었다"고 설명했다.
배시는 경기 뒤 취재진에게 스마트가 경기 내내 '더티 플레이'를 했다고 주장했다. 배시는 "놀랍지 않았다. 그가 뭔가를 할 거라는 걸 알고 있었다. 그는 경기를 하려는 게 아니었던 것 같다. 경기에서 빠지려고 했던 것 같다. 그건 가짜 터프함이었다"고 말했다.
휴스턴 이메 우도카 감독은 경기 뒤 스마트와 나눈 얘기를 전했다. 그에 따르면 스마트는 배시와 얽히는 과정에서 도발을 받았다고 느꼈다. 우도카 감독은 "배시가 '뭘 어쩌려고?'라고 했다더라. 그래서 스마트가 그런 행동을 한 것"이라고 말했다.
이번 징계로 스마트는 14일 유타 재즈와 홈 경기, 16일 워싱턴 위저즈 원정 경기, 17일 마이애미 히트 원정 경기까지 나서지 못한다. 연봉 일부인 약 12만 5500달러(약 1억 6000만원)도 받지 못한다.
스마트는 코트 위에서 다수의 폭행 전력이 있다. 보스턴 셀틱스에서 뛰던 2015년 샌안토니오 스퍼스의 매트 보너의 사타구니를 가격해 1경기 출장정지를 당했고, 2021년에는 심판에게 위협적인 말을 해 또 1경기 출장정지를 받았다.
위 사례를 포함해 스마트는 12차례 이상 벌금 징계를 받았다. 이중 4차례는 몸싸움에 연루됐다.
코트 위에서 거친 모습을 보여주고 있지만, 스마트는 NBA 올해의 수비수상, 헌신적인 수비를 한 선수에게 주는 허슬상을 받았다. 2022년에는 소아암 환자와 도심 저소득층 학생 선수들을 도운 공로로 NBA로부터 상을 받기도 했다.
willowdy@newspim.com