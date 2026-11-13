[NBA] 휴스턴 스마트, 경기 중 폭행으로 3경기 출장정지 징계

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국프로농구(NBA) 휴스턴 로키츠의 마커스 스마트가 상대 선수에게 주먹을 휘둘렀다가 3경기 출장정지 징계를 받았다.

NBA 사무국은 13일(이하 한국시간) "골든스테이트 워리어스의 찰스 배시에게 주먹을 휘둘러 퇴장당한 스마트에게 3경기 출장정지 징계를 내린다"고 밝혔다.

[미국 텍사스 로이터=뉴스핌] 미국프로농구(NBA) 휴스턴 로키츠 마커스 스마트가 이전 경기에서 몸싸움을 하고 있다. 2026.11.13 willowdy@newspim.com

스마트는 지난 12일 골든스테이트와 홈 경기에서 3쿼터 종료 21초를 남기고 배시에게 주먹을 휘둘렀다. 심판진은 비디오 판독 뒤 스마트를 퇴장시켰다. 주심은 "코 부위에 접촉이 있었다"고 설명했다.

배시는 경기 뒤 취재진에게 스마트가 경기 내내 '더티 플레이'를 했다고 주장했다. 배시는 "놀랍지 않았다. 그가 뭔가를 할 거라는 걸 알고 있었다. 그는 경기를 하려는 게 아니었던 것 같다. 경기에서 빠지려고 했던 것 같다. 그건 가짜 터프함이었다"고 말했다.

휴스턴 이메 우도카 감독은 경기 뒤 스마트와 나눈 얘기를 전했다. 그에 따르면 스마트는 배시와 얽히는 과정에서 도발을 받았다고 느꼈다. 우도카 감독은 "배시가 '뭘 어쩌려고?'라고 했다더라. 그래서 스마트가 그런 행동을 한 것"이라고 말했다.

이번 징계로 스마트는 14일 유타 재즈와 홈 경기, 16일 워싱턴 위저즈 원정 경기, 17일 마이애미 히트 원정 경기까지 나서지 못한다. 연봉 일부인 약 12만 5500달러(약 1억 6000만원)도 받지 못한다.

스마트는 코트 위에서 다수의 폭행 전력이 있다. 보스턴 셀틱스에서 뛰던 2015년 샌안토니오 스퍼스의 매트 보너의 사타구니를 가격해 1경기 출장정지를 당했고, 2021년에는 심판에게 위협적인 말을 해 또 1경기 출장정지를 받았다.

위 사례를 포함해 스마트는 12차례 이상 벌금 징계를 받았다. 이중 4차례는 몸싸움에 연루됐다.

코트 위에서 거친 모습을 보여주고 있지만, 스마트는 NBA 올해의 수비수상, 헌신적인 수비를 한 선수에게 주는 허슬상을 받았다. 2022년에는 소아암 환자와 도심 저소득층 학생 선수들을 도운 공로로 NBA로부터 상을 받기도 했다.

willowdy@newspim.com