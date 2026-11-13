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1년 새 지수 906→696 '급락'…이재명 정부, 코스닥 정책 성적표는

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 13일 자본시장 간담회에서 코스닥 재설계를 논의했다
  • 코스닥 지수는 1년 새 23% 하락하고 시가총액은 81조원 감소했다
  • 부실기업 퇴출과 우량기업 지원을 병행할 제도적 보완이 과제로 제시됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스닥 시장 체질 개선 정책, 추진 과정서 한계
상폐 강화 법원 제동…승강제 효과 '아직'
기관투자자 장기자금 유입도 갈 길 멀어

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 코스닥 지수가 1년 새 23% 넘게 하락한 것으로 나타났다. 시가총액도 같은 기간 80조원 넘게 줄었다. 지난해 말 정부가 코스닥 시장의 체질을 개선하겠다며 대대적인 활성화 정책을 내놓았지만 일부 정책은 법원의 제동에 걸리는 등 추진 과정에서 한계를 드러내고 있다.

이재명 대통령이 13일 서울 여의도에서 열리는 자본시장 정책 간담회에 참석해 '코스닥 재설계'를 주요 의제로 논의할 예정인 가운데 지난 1년간 추진한 코스닥 활성화 정책의 성과와 향후 보완책에 관심이 쏠린다.

◆ 코스닥 지수, 1년 새 23% 급락…시가총액 81조 증발

이날 한국거래소에 따르면, 코스닥 지수는 지난해 11월12일 906.51에서 전날 696.53으로 23.16% 하락했다. 같은 기간 코스닥 상장사 전체 시가총액은 479조1934억원에서 397조4881억원으로 81조7053억원 줄었다. 감소율로는 17.05%다.

코스닥은 올해 상반기까지만 해도 가파른 상승세를 보였다. 지난 4월27일에는 1226.18까지 오르며 1200선을 넘어섰다. 그러나 이후 하락세로 돌아서면서 상승분을 모두 반납했다. 전날 종가는 연중 고점보다 43.20% 낮은 수준이다.

지난 9일에는 638.97까지 밀리며 최근 1년간 가장 낮은 수준을 기록했다. 코스닥 시장의 변동성이 다시 확대되면서 정부가 추진해온 시장 체질 개선책의 성과도 시험대에 올랐다.

정부가 지난해 12월 발표한 코스닥시장 신뢰·혁신 제고방안에는 ▲코스닥본부 독립성과 자율성 강화 ▲상장과 퇴출을 활성화하는 '다산다사' 구조 구축 ▲연기금 등 기관투자자 자금 유입 ▲투자자 보호 강화 등이 담겼다.

올해 들어서는 부실기업의 시장 퇴출에 속도를 냈다. 시가총액 상장유지 기준을 강화하고 1000원 미만 저가주에 대한 퇴출제도를 추진했다. 상장폐지 심사 기간을 줄여 경쟁력을 잃은 기업이 장기간 시장에 남아 투자자 피해를 키우는 문제도 개선한다는 구상이었다.

그러나 시가총액 기준을 활용한 상장폐지 강화 정책은 법원의 제동에 걸렸다. 서울남부지법이 관련 상장사의 상장폐지 결정에 대한 효력정지 가처분을 받아들이면서 거래소는 시가총액 미달 관리종목에 대한 후속 상장폐지 절차를 유예했다.

부실기업을 빠르게 퇴출해 시장의 신뢰를 높이겠다는 정책 취지와 별개로 제도를 시행하는 과정에서 투자자의 예측 가능성과 절차적 정당성을 충분히 확보해야 한다는 과제가 불거진 셈이다.

정부가 올해 3월 제시한 이른바 '코스닥 승강제'도 주요 시장 개편 정책 가운데 하나다. 우량·혁신기업과 일반기업 등을 차별화해 성장성과 기업가치를 갖춘 기업이 시장에서 제대로 평가받도록 하겠다는 취지다.

다만 제도 도입 구상이 실제 코스닥 기업의 재평가와 투자자금 유입으로 이어졌는지를 판단하기에는 아직 이르다는 평가가 나온다. 시장을 여러 기업군으로 구분하는 데 그치지 않고 우량기업에 장기 투자자금이 유입될 수 있는 구조를 만드는 것이 관건으로 꼽힌다.

코스닥 내부의 기업 간 격차가 커지고 있다는 점도 시장 재설계 필요성을 뒷받침한다. 코스닥을 하나의 혁신성장시장으로 묶기보다 성장성과 혁신성, 수익성에 따라 기업을 구분해 관리해야 한다는 지적이다.

강소현 자본시장연구원 선임연구위원이 지난 6월 발표한 '코스닥시장 상장종목의 분포상 이질성과 향후 과제' 보고서에 따르면 코스닥에서는 수익성 취약기업과 연구개발(R&D) 집약기업이 동시에 늘어난 것으로 나타났다. 총자산이익률(ROA)이 마이너스인 기업 비중은 2000~2004년 29.76%에서 2021~2025년 38.02%로 높아졌다. 영업이익률이 마이너스인 기업 비중도 같은 기간 29.78%에서 37.84%로 상승했다.

반면 매출액 대비 연구개발비 비율이 5% 이상인 기업은 15.13%에서 29.30%로 늘었다. 10% 이상인 기업도 6.59%에서 16.31%로 확대됐다. 수익성이 취약한 기업이 늘어나는 동시에 연구개발 투자를 확대하는 혁신기업도 증가하면서 코스닥 내부의 이질성이 커진 것이다.

◆ 코스닥 상장사 성장세 '둔화'…"지원체계 마련 시급"

코스닥 상장사의 전반적인 성장성은 과거보다 둔화했다. 매출액 증가율 중위값은 2000년 21.99%에서 2025년 3.43%까지 낮아졌다. 반면 상위 10% 기업의 매출액 증가율은 2025년 43.97%를 기록했다. 일부 고성장 기업이 존재하는 가운데 중위기업의 성장성이 크게 낮아지면서 코스닥 전체를 고성장기업 중심 시장으로 보기 어려워졌다는 분석이다.

강 연구위원은 "정책적으로 중요한 것은 이질적인 코스닥 상장기업에 혁신성장시장이라는 단일한 정체성을 강제하는 것이 아니라, 코스닥시장 내부에서 실제 혁신성과 성장성을 갖춘 기업군을 명확히 식별하고 이들이 시장에서 적절히 평가받을 수 있도록 제도적 구분과 지원체계를 마련하는 것"이라고 강조했다.

특히 우량 혁신기업과 취약기업을 같은 규율 아래 두는 현재 구조도 개선 대상으로 꼽았다. 취약기업의 위험이 코스닥 전체의 평판으로 번지면서 우량기업까지 제대로 평가받지 못할 수 있다는 지적이다. 보고서는 기업 특성에 따라 상장유지 기준과 공시의무, 시장관리 방식을 달리하는 세그먼트 체계 도입을 대안으로 제시했다.

지난 12일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

강 연구위원은 "기업의 특성에 맞는 상장유지 기준, 공시의무, 시장관리 방식을 적용하는 방안을 검토할 수 있다"며 "이는 취약기업군의 위험이 코스닥시장 전체의 평판으로 전이되는 것을 완화하는 동시에 우량 혁신기업이 시장 내에서 보다 명확히 구분되어 평가받을 수 있도록 하는 장치가 될 수 있다"고 밝혔다.

기관투자자의 장기자금 유입도 풀어야 할 과제다. 정부는 개인투자자 의존도가 높은 코스닥의 수급구조를 개선하기 위해 연기금과 기관투자자의 코스닥 투자를 확대하는 정책을 추진해왔다. 단기 매매 중심의 시장 구조를 개선하고 안정적인 장기 투자 기반을 구축한다는 방침이다.

코스닥은 외국인 투자 기반 역시 코스피보다 취약한 것으로 나타났다. 강 연구위원의 분석에서 코스닥 기업의 외국인지분율 중위값은 1.92%로 코스피 4.70%보다 낮았다. 상위 10% 기업을 기준으로도 코스닥은 9.19%에 그친 반면 코스피는 27.50%였다. 코스닥 기업이 외국인 투자대상으로 편입되는 정도가 낮고 외국인 보유 역시 일부 기업에 집중돼 있다는 분석이다.

결국 코스닥 재설계의 과제는 지수를 단기간 끌어올리는 데 그치지 않는다. 부실기업을 신속하게 걸러내면서도 성장성과 혁신성을 갖춘 기업이 취약기업과 구분돼 제대로 평가받을 수 있는 구조를 만드는 것이 핵심이다. 여기에 연기금과 기관투자자의 장기자금을 유입해 개인 중심의 수급구조를 개선하는 작업도 병행해야 한다.

한편 이날 서울 여의도에서 이재명 대통령 주재로 '자본시장 정책 간담회'가 개최됐다. 자본시장 전문가와 기업계, 국회, 정부, 유관기관 관계자 등 50여명이 참석했다. 간담회에서는 ▲주주중심 경영 확산과 기업가치 제고 ▲벤처 생태계와 코스닥 재설계 ▲증시의 장기·기관 중심 수요기반 확충 등을 논의한다. 정부는 별도의 코스닥 시장 부양책을 발표하지 않고 현장의 의견을 토대로 향후 정책 방향을 논의할 예정이다.

이재명 대통령이 12일 청와대 본관에서 52차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.11.12 [사진=청와대]

plum@newspim.com

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젠슨 황 스캔들 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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