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정진완 우리은행장 연임 확정…2기 과제는 '건전성·내부통제'

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  • 우리금융 자추위는 13일 정진완 우리은행장을 차기 행장 후보로 선정했다
  • 정 행장은 자본비율 개선과 역대 최대 분기 순이익을 바탕으로 연임했다
  • 2기 체제에서는 기업대출 건전성 관리와 내부통제 강화가 핵심 과제로 꼽혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자본비율 개선·기업금융 체질 전환 성과 인정
기업대출 연체율·부실채권 증가…금융사고 예방 시험대

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 정진완 우리은행장이 연임에 성공하면서 경영 연속성을 확보하게 됐다. 자본여력 확충과 기업금융 중심의 체질 개선, 역대 최대 분기 순이익 달성 등 경영 성과가 연임의 발판이 됐다는 평가다.

정 행장 2기 체제에서는 실적 개선을 넘어 지속 가능한 성장 기반을 다지는 것이 관건이다. 특히 기업대출 건전성 악화에 대응하고 내부통제 체계를 강화하는 것이 핵심 과제로 꼽힌다.

정진완 우리은행장. [사진=우리금융그룹]

◆ '기업금융통' 정진완 은행장, 연임...보통주자본비율 획기적 개선 등 성장여력 확보 평가

13일 우리금융지주 자회사대표이사후보추천위원회(자추위)는 이날 회의를 열고 정진완 현 우리은행장을 차기 은행장 최종 후보로 선정했다. 이에 따라 정 행장은 사실상 연임을 확정하고  이달 말 예정된 우리은행 주주총회에서 최종 선임된 후 2027년 12월31일까지 추가 1년 임기를 이어나갈 예정이다.

정 행장은 1968년생으로 포항제철고등학교와 경북대학교 법학과를 졸업했으며, 1995년 우리은행의 전신인 한일은행에 입행해 30년 넘게 은행에 몸담아 온 정통 '우리은행맨'이다.

우리아메리카은행 현지법인 부장과 종로3가지점장, 기관영업전략부장, 중소기업전략부장 등을 거치며 국내외 영업 현장과 본부 전략 업무를 두루 경험했다. 이후 삼성동금융센터장, 테헤란로금융센터 본부장, 본점영업부 본부장을 역임했으며 중소기업그룹 부행장을 맡아 기업금융 분야의 전문성을 쌓았다.

은행 내부에서는 영업력과 전략적 판단력을 겸비한 '기업금융통'으로 평가받는다. 형식보다 업무 효율과 현장 소통을 중시하는 실용형 리더로, 2024년 말 은행장 후보 선정 당시에도 조직 쇄신과 기업금융 중심의 영업전략을 이끌 적임자라는 평가를 받았다.

자추위는 정 은행장의 연임 배경으로 ▲자본비율 개선을 통한 수익성 회복 ▲삼성월렛 등 플랫폼사업 확장 ▲생산적·포용금융의 원활한 추진 ▲AI데이터센터 등 미래대응능력 제고 등을 꼽았다.

먼저 우리은행의 올해 3분기 당기순이익은 1조276억원으로 전년 동기 대비 39.7% 증가했다. 분기 기준 역대 최대 실적이다. 3분기 누적 순이익도 2조4006억원으로 지난해 같은 기간보다 4.7% 늘어나는 등 실적 성장을 이뤘다.

위험가중자산(RWA) 관리와 여신 포트폴리오 조정을 통해 자본여력을 확충하는 데에도 집중했다. 보통주자본(CET1)비율은 2024년 말 13.05%에서 올해 9월 말 15.8%로 높아졌다.

기업금융 중심의 여신 구조 개편도 성과로 꼽힌다. 우리은행의 제조업 대출은 2024년 말 37조1699억원에서 올해 9월 말 44조4889억원으로 증가했다. 반면 부동산임대업 대출은 같은 기간 42조8956억원에서 34조8609억원으로 감소했다. 부동산 관련 대출 비중을 줄이고 생산적 금융으로 자금을 공급하는 방향으로 여신 구조를 재편한 것이다.

출시 1년 만에 가입자 300만명을 돌파한 삼성월렛머니 서비스, 티켓판매 플랫폼 2TM, 기업 공급망 플랫폼 원비즈플라자, 세이프정산시스템 등 플랫폼 사업을 통한 고객기반 확대와 생산적 금융 확대 또한 괄목할 만한 성과다.

◆수익성·건전성·내부통제 '삼중 과제'…정진완 2기 시험대

정 행장 2기 체제에서는 수익성 확대와 자산건전성 개선을 이어가는 것은 숙제로 지목된다. 우리은행의 올해 3분기 누적 비이자이익은 7987억원으로 지난해 같은 기간 9482억원보다 15.8% 감소했다. 이자이익이 늘어난 반면 비이자 부문의 수익 창출력은 약화한 것이다. 순이자마진(NIM)도 3분기 1.43%로 직전 분기 1.51%보다 하락하면서 수익원 다변화 필요성이 커졌다.

기업대출 확대에 따른 부실 위험도 부담이다. 우리은행의 올해 9월 말 연체율은 0.46%로 전년 동기 0.36%보다 0.10%포인트 상승했다. 기업대출 연체율은 0.62%로 전년 동기보다 0.18%포인트 높아졌으며 중소기업대출 연체율은 0.77%에 달했다.

고정이하여신(NPL) 잔액도 1조3299억원으로 전년 동기 대비 29.8% 증가했다. 기업금융 확대 기조를 유지하면서도 여신 심사와 부실채권 관리 역량을 강화해야 하는 상황이다.

AI인포그래픽

내부통제 역시 정 행장 2기의 핵심 과제다. 우리은행은 과거 대규모 부당대출과 횡령 사고 이후 내부통제 혁신을 추진해 왔지만 금융사고 위험을 완전히 해소하지 못했다.

특히 인도네시아 우리소다라은행에서 발생한 1000억원대 금융사고는 해외 영업망에 대한 관리·감독 강화 필요성을 드러냈다. 지난 7월에는 외부 개발업체가 보관하던 고객정보 1만7551건이 유출되는 사고도 발생했다.

최근 주요 시중은행을 겨냥한 연쇄 사이버 공격에서는 상대적으로 피해를 비껴갔지만 외부 위탁업체와 해외법인까지 아우르는 통합적인 내부통제 체계를 구축해야 한다는 지적이 나온다.

정 행장 역시 내부통제를 핵심 과제로 인식하고 있다. 지난달 19일 국회 정무위원회 국정감사에서 은행장 연임의 핵심 기준을 묻는 질문에 정 행장은 '내부통제'를 선택했다. 당시 신한은행장이 '경영실적'을 선택한 것과 대조적이다. 연임에 성공한 만큼 금융사고 예방과 책임경영 체계 강화에서 가시적인 성과를 보여줘야 하는 상황이다.

금융당국이 금융회사 지배구조 개선을 추진하고 최고경영자(CEO)의 내부통제 책임을 강화하고 있다는 점도 부담 요인이다. 우리금융은 이번 은행장 인선부터 은행 임원후보추천위원회의 경영성과 평가 역할을 확대하고 외부 전문기관의 검증 절차를 도입했다.

정 행장 2기의 성패는 기업금융 중심의 성장 전략을 이어가면서 자산건전성을 안정적으로 관리하고 내부통제의 실효성을 높일 수 있느냐에 달렸다는 평가다. 특히 금융사고 예방과 수익성 개선에서 가시적인 성과를 내는 것이 연임 이후 경영능력을 입증할 핵심 시험대가 될 전망이다.

한편 자추위에 따르면 이번 결정에는 은행장 신규 선임 시 '2+1년'임기 운영 원칙이 반영됐다. 기본 임기 2년 만료 시점에서 경영성과를 점검해 추가 1년 임기 여부를 판단하는 방식이다. 또한 지주사 내부 리뷰, 은행 임원후보추천위원회(이하 임추위), 외부 전문기관 등의 다각적인 검증과 논의 절차가 적용됐다.

은행 임추위가 현 은행장 경영성과 리뷰를 실시한 후 은행 임추위원장이 지주 자추위에 직접 참여해 의견을 제시했으며, 금융당국의 지배구조 모범관행 및 지배구조 선진화 방안을 그룹 자회사 대표 경영승계계획에 선제적으로 반영했다는 설명이다.

자추위 관계자는 "은행 임추위와 지주 자추위가 종합적으로 검토한 결과, 정진완 은행장이 확대된 자본여력을 영업력으로 연결해 앞으로 1년의 추가 임기 동안 실질적인 성장세와 수익성 회복, 타행과의 격차 축소 등을 실현할 것이라고 판단했다"고 설명했다. 

romeok@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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