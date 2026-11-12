한대희 군포시장 '청년친화도시' 도비 매칭 불가 방침 재검토 공식 건의

AI 핵심 요약beta
- 한대희 군포시장은 11일 경기도에 청년친화도시 매칭 예산 재검토를 건의했다
- 군포시 등 경기도 추천 5곳은 도비 지원 불가로 최종 심사에서 탈락했다
- 협의회는 광역예산 부담 지자체 불이익 방지를 국무조정실에 요청하기로 했다
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 한대희 경기 군포시장이 국무조정실 주관 '청년친화도시' 지정 공모와 관련해 경기도의 매칭 예산 지원 불가 방침을 재검토해 달라고 공식 건의했다.
12일 시에 따르면 한 시장은 전날 경기도 중부권 7개 지자체장이 참석한 가운데 열린 '제96차 경기중부권행정협의회 정기회의'에서 이 같은 내용의 안건을 제안했다.
청년친화도시는 국무조정실이 광역자치단체의 추천을 받은 기초 지자체를 대상으로 매년 최대 3곳을 선정하는 제도다. 지정 시 최초 2년간 10억 원(국비 50%·지방비 50%)의 사업비와 함께 맞춤형 컨설팅 등 행정적 지원을 받게 된다.
공모 지침상 지방비의 50%를 광역자치단체가 분담하는 것이 원칙이지만 경기도가 지난 8월 도내 31개 시군에 도비 지원 불가 방침을 통보하면서 경기도 추천을 받은 군포시 등 5개 지자체가 모두 최종 심사에서 고배를 마셨다.
군포시는 2년 연속 경기도 자체 평가 상위권에 올라 추천을 받고도 예산 매칭 문제로 최종 문턱을 넘지 못했다.
한 시장은 "경기도 청년 인구는 전국의 28.3%로 가장 많지만 2024년 제도 도입 이후 도내 지정 사례가 단 한 곳도 없다"며 경기도의 예산 분담 필요성을 역설했다.
이날 협의회는 경기도에 도비 매칭 지원을 건의하는 한편 광역예산 분담이 어려운 지자체가 평가에서 불이익을 받지 않도록 국무조정실에 내년도 공모 지침 개선을 요청하기로 뜻을 모았다.
한대희 군포시장은 "청년이 다시 돌아오고 싶은 도시를 만들기 위해서는 청년친화도시 지정이 중요한 계기가 될 것"이라며 "전국에서 가장 많은 청년이 거주하는 경기도가 청년과 상생하는 도시로 도약할 수 있도록 경기도와 국무조정실의 적극적인 검토를 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com