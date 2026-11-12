[프로야구] 삼성 배찬승 김백산 김현준, 호주리그 파견

AI 핵심 요약beta
- 삼성은 12일 배찬승·김백산·김현준을 호주리그에 보냈다
- 배찬승과 김백산은 13일 출국해 전반기 일정을 소화한다
- 김현준은 12월 21일 합류해 내년 1월 24일 귀국할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=삼성 라이온즈의 투수 배찬승과 김백산, 외야수 김현준이 호주에서 겨울을 보낸다.
삼성은 세 선수가 호주프로야구리그(ABL) 브리즈번 밴디츠에 합류해 훈련과 정규리그 경기를 소화할 예정이라고 12일 밝혔다.
배찬승과 김백산이 먼저 떠난다. 두 투수는 13일 출국해 리그 전반기를 치른 뒤 12월 22일 돌아온다. 후반기에 합류하는 김현준은 12월 21일 호주로 건너가 내년 1월 24일 귀국할 예정이다.
삼성은 투수코치와 야수코치, 트레이닝코치, 구단 직원까지 4명을 현지에 보내 선수들의 적응과 훈련을 돕는다. 브리즈번과의 협업은 올해로 3년째다.
ABL은 미국 메이저리그와 일본프로야구 구단도 비시즌에 유망주를 보내는 무대다. 브리즈번을 비롯한 4개 구단이 10주 동안 매주 4경기씩 치른다.
삼성은 세 선수가 따뜻한 환경에서 훈련을 이어가며 해외 리그 타자와 투수를 상대로 실전 경험을 쌓길 기대하고 있다.
iaspire@newspim.com