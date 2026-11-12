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'3점슛 4개 폭발' 이현중, G리그 2번째 경기서 12득점 7리바운드...팀은 대패

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  • 이현중은 12일 G리그 시즌 두 번째 경기에서 12점 7리바운드를 기록했다
  • 이현중은 3점슛 10개 중 4개를 넣으며 팀 내 최다 외곽포를 기록했다
  • 립시티는 이현중의 활약에도 솔트레이크시티에 102-123으로 패했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국프로농구(NBA) 입성을 노리는 이현중(립시티 리믹스)이 시즌 두 번째 경기에서 장기인 외곽슛을 앞세워 반등에 성공했다.

이현중은 12일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 델타센터에서 열린 2026-2027시즌 NBA G리그 솔트레이크시티 스타즈와의 원정 경기에 선발 출전해 12점 7리바운드 3어시스트 1블록슛을 기록했다.

[서울=뉴스핌] G리그 도전 중인 이현중. [사진=립시티 리믹스 SNS] 2026.11.11 willowdy@newspim.com

이날 이현중은 3점슛 10개를 시도해 4개를 성공시켰다. 성공률은 40%로, 팀 내에서 가장 많은 3점슛을 터뜨렸다. 12점 모두 외곽포로 올리며 자신의 강점을 확실하게 보여줬다.

전날(11일) 같은 상대와 치른 개막전에서 3점 6리바운드 2어시스트에 그쳤던 이현중은 하루 만에 두 자릿수 득점을 기록하며 슈팅 감각을 되찾았다.

출발부터 매서웠다. 이현중은 1쿼터 초반 립시티가 2-4로 뒤진 상황에서 마크 시어스의 패스를 받아 역전 3점슛을 성공시켰다.

곧바로 상대에게 역전을 허용했지만, 이번에는 케일럽 휴스턴의 패스를 받아 연속 3점포를 터뜨리며 다시 8-6으로 경기를 뒤집었다. 1쿼터 종료 2분 14초 전에는 세 번째 외곽포까지 꽂아 넣었다. 이현중은 1쿼터에만 3점슛 3개로 9점을 몰아쳤다.

립시티 구단도 이현중의 활약에 주목했다. 공식 SNS에 연속 3점슛 장면을 게시하며 "이현중, 우리가 보고 있어"라는 문구와 함께 그의 슈팅 능력을 조명했다.

이현중의 활약은 후반에도 이어졌다. 3쿼터 종료 56초 전, 79-88로 뒤진 상황에서 네 번째 3점슛을 성공시키며 점수 차를 6점으로 좁혔다.

[일본 아이치 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=한국 국가대표 이현중이 16일 일본 아이치 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 요르단과 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 8강전에 출전했다. 2026.09.16 willowdy@newspim.com

외곽 공격뿐 아니라 리바운드와 수비에서도 존재감을 드러냈다. 이날 기록한 7개의 리바운드 중 4개가 공격 리바운드였다. 적극적인 골밑 가담으로 공격 기회를 만들어냈고, 블록슛도 1개 기록했다.

다만 소속팀 립시티는 이현중의 활약에도 솔트레이크시티에 102-123으로 패했다. 전날 같은 장소에서 108-93으로 승리했던 립시티는 개막 원정 2연전을 1승 1패로 마쳤다.

립시티에서는 제일런 마틴이 24점으로 팀 내 최다 득점을 올렸지만, 후반 상대의 공세를 막아내지 못했다.

이현중은 2022년 미국 데이비드슨대에서 NBA 진출에 도전했지만 신인 드래프트에서 지명받지 못했다. 이후 골든스테이트 워리어스 산하 산타크루즈 워리어스, 호주 NBL, 일본 B리그 등을 거치며 경험을 쌓았다. 특히 지난 시즌 일본 B리그에서 챔피언십 최우수선수(MVP)에 선정되며 경쟁력을 입증했다.

올 시즌을 앞두고 포틀랜드 트레일블레이저스와 비보장 계약을 체결한 이현중은 산하 G리그 팀 립시티에서 NBA 무대 진입을 노리고 있다.

개막전의 부진을 털어내고 자신의 최대 무기인 3점슛을 선보인 이현중은 오는 14일 스톡턴 킹스와의 원정 경기에서 상승세를 이어갈 예정이다.

wcn05002@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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