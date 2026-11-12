부산시, 임신·출산·육아 의료정보박람회 13일 개막…10주년 기념행사

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17개 의료기관 건강 정보·검사 제공

다양한 체험 프로그램 시민 참여 유도

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 임신·출산·육아에 필요한 의료정보를 한자리에서 선보인다.

시는 오는 13일부터 14일까지 이틀간 부산시민공원에서 제10회 임신·출산·육아 의료정보박람회 '2026년 맘 편한 부산'을 개최한다고 12일 밝혔다.

2026년 맘 편한 부산 포스터[사진=부산시] 2026.11.12

올해 박람회는 임신·출산·육아 관련 의료정보와 정책을 시민에게 전달하고, 가족 단위 참여 프로그램을 운영하는 방식으로 진행된다. 10주년을 맞아 과거 행사 기록과 주요 성과를 소개하는 공간도 마련된다.

개막식은 13일 오전 11시 부산시민공원 다솜광장 야외 특설무대에서 열린다. 지역주민 등 200여 명이 참석해 개막을 알리고 10주년 기념행사를 진행한다.

행사장은 메디컬스트리트, 부산맘편한존, 브랜드존, 키즈체험존, 아카이브존 등 5개 구역으로 구성된다.

메디컬스트리트에는 동아대학교병원과 좋은삼선병원, 세화병원, 동의의료원, 거인병원, 달빛어린이병원, 부산금연지원센터 등 17개 기관이 참여한다. 성장판 검사와 근골격 질환 예방 운동 등 건강 관련 정보를 제공한다.

부산성모병원과 해운대부민병원은 의료버스를 운영한다. 방문객은 혈압·혈당 측정과 골밀도·심전도 검사 등을 받을 수 있다.

부산맘편한존에서는 부산시 소방재난본부와 어린이급식관리지원센터, 육아종합지원센터 등이 영양 관리와 모자보건사업 등 관련 정책을 안내한다.

브랜드존에서는 한국마사회와 삼성화재, CRATA 미래컨설팅센터 등이 육아 교육과 관련 콘텐츠를 소개한다. 키즈체험존에서는 말 먹이주기, 미술교육, 직업체험 등 어린이 대상 프로그램을 운영한다.

야외무대에서는 인플루언서 싱어롱쇼와 키즈팝, 라이브 공연, 마술·과학 퍼포먼스가 진행된다. 가족 운동회와 임산부·육아가정을 위한 필라테스 체험도 마련된다.

필라테스 프로그램은 공식 누리집 사전 신청과 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.

조규율 부산시 시민건강국장은 "임신·출산·육아에 필요한 의료정보와 정책을 한자리에서 확인할 수 있는 자리"라며 "시민이 가족과 함께 관련 정보를 얻고 체험할 수 있도록 준비했다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com