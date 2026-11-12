제천시·세명대, 中 옌청시와 손잡았다…유학생 100명 유치 '시동'

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세명대·옌청유아사범고등전문학교 교육 협력 MOU 체결

시·대학·지자체 원팀 뭉쳐 한중 지방대학 교류 모범 사례

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =세명대학교가 충북 제천시의 중국 자매도시인 옌청시와 손잡고 한중 지방대학 간 교육 협력 체계 구축과 대규모 유학생 유치에 본격적으로 나섰다.

세명대학는 제천시 대표단과 함께 전날 오전 중국 장쑤성 옌청시에 위치한 옌청유아사범고등전문학교를 방문해 '유학생 교류 및 유치를 위한 교육 교류 협약(MOU)'을 체결했다고 12일 밝혔다.

세명대가 중국 옌청유아사범공등전문학교와 업무협약을 체결했다.[사진=세명대] 2026.11.12 choys2299@newspim.com

이번 협약식에는 이상천 제천시장과 배동만 제천시의회 부의장, 권회복 세명대 부총장을 비롯해 류상양 옌청시 인민대표대회 상무위원회 부주임, 장빙 옌청유아사범고등전문학교 당위원회 서기 등 양측 핵심 관계자들이 대거 참석해 협력 방안을 깊이 있게 논의했다.

특히 이번 협약은 지난 10일 제천시와 옌청시가 체결한 '청년 교류협력 강화 MOU'의 직속 후속 조치로 추진됐다.

양교는 앞으로 교육과정 공유, 학생 교류, 공동 교육 및 연구 등 다방면에서 협력을 확대하기로 뜻을 모았다.

류상양 옌청시 부주임은 "양 도시의 자매결연을 연결고리 삼아 교사·학생 교류와 공동 연구를 추진하고, 문화·예술 협력으로 양국 청년의 우호 관계를 다지자"고 제안했다.

장빙 당위원회 서기도 "양교의 교육 역량을 결합해 전공 공동 교육과 학생 연수를 단계적으로 추진하며 한중 지방대학 교류의 모범 사례를 만들자"고 화답했다.

제천시는 이번 협약이 단순한 선언에 그치지 않고 실질적인 유학생 유치 성과로 이어질 수 있도록 시 차원의 파격적인 지원책을 가동한다.

시는 향후 제천시인재육성재단을 통해 옌청시 출신 유학생이 세명대에 진학할 때 경제적 부담을 대폭 줄일 수 있는 방안을 적극 검토하기로 했다.

이를 발판 삼아 세명대와 긴밀히 협력해 총 100명의 유학생을 유치하겠다는 구상이다.

이상천 시장은 "시와 세명대가 힘을 합쳐 유학생 100명 유치를 반드시 이뤄내고, 한중 양국을 잇는 국제적 인재 양성의 산실로 만들겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com