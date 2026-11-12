"농민은 기부하고, 주민은 수확한다"…단양군, 전국 첫 '농심 나눔' 실험

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배추 2.5톤 기부에 민·관 30여 명 힘 보태…수확부터 운반·전달까지 지원

단양읍 시범사업 시작으로 2027년 8개 읍·면 확대…지속가능 나눔 모델

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =농민이 농산물을 기부하면 지역주민들이 직접 수확하고 행정이 이웃의 식탁까지 전달하는 새로운 나눔 모델이 충북 단양에서 시작됐다.

단양군은 농산물 후원부터 수확·운반·전달까지 전 과정을 하나로 연결하는 전국 최초의 농촌형 통합 나눔체계를 구축했다고 12일 밝혔다.

마을 잇는 농심나눔 수확 현장.[사진=단양군] 2026.11.12 choys2299@newspim.com

이번 사업의 핵심은 농민이 농산물을 기부하면 전담 조직인 '농심나눔단'이 직접 수확과 운반을 지원하고 이를 필요한 이웃과 시설에 전달하는 것이다.

농산물을 기부할 의사가 있어도 수확 인력이나 운반수단이 부족해 나눔을 실천하지 못했던 농가에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.

첫 나눔의 주인공은 단양군생활개선회 현인순 회장(60)이다.

현 회장은 어상천면 석교리에서 직접 재배한 배추 약 2.5톤을 흔쾌히 기부하며 사업의 첫 출발을 알렸다.

기부된 배추 가운데 1.5톤은 도전3리 경로당과 상진1리 등 지역 내 경로당에 전달됐으며 나머지 1톤은 추가 나눔을 위해 저온 보관 중이다.

배추 수확과 운반에는 농심나눔단을 비롯해 단양군자원봉사종합센터, 한일시멘트, 단양군 예비군중대, 단양읍사무소, 어상천면사무소 등 민간기업과 기관·단체 관계자 30여 명이 참여했다.

농민의 자발적인 기부에 주민과 기업, 공공기관이 힘을 보태면서 농산물 기부가 실제 이웃의 식탁으로 이어지는 민·관 협력형 나눔 사례를 만들어냈다.

군은 2027년부터는 단양읍을 포함한 관내 8개 읍·면으로 이 사업을 확대한다.

농심나눔단 관계자는 "농민의 따뜻한 마음이 이웃에게 온전히 전달될 수 있도록 힘을 보태고 작은 나눔이 지역 곳곳으로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

새로운 농촌형 상생 모델이 단양에서 뿌리내릴 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

choys2299@newspim.com