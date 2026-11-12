청주 오창에 공공임대형 지식산업센터 2호점 건립

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 12일 오창읍에 공공임대형 지식산업센터 2호점 건립을 추진했다
- 센터는 총 321억원을 투입해 56개실 규모로 2028년 완공을 목표로 한다
- 초기 창업기업에 저렴한 공간을 제공하고 성장 후 독립을 지원할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 창업기업의 안정적인 성장 기반을 마련하기 위해 오창읍 양청리에 공공임대형 지식산업센터 2호점 건립을 추진한다.
12일 시에 따르면 센터는 양청리 810-17 일원에 국비 160억원과 시비 161억원 등 총 321억원을 투입해 지하 1층, 지상 5층, 연면적 7893㎡ 규모로 조성된다.
입주 공간은 56개실이며 2028년 완공이 목표다.
센터는 초기 창업기업에 저렴한 업무공간을 제공하고 일정 기간 육성한 뒤 독립을 지원하는 순환형 임대 방식으로 운영된다.
기존 공공임대형 지식산업센터인 청주미래누리터가 공실률 0%를 기록하는 등 입주 수요가 이어지는 점을 반영했다.
시는 2023년 지방재정투자심사를 통과한 이후 건축설계와 산업단지 관리계획 변경 등 16억9000만원 규모의 사전 기술용역과 행정절차를 진행해 왔다.
현재까지 확보한 국비는 74억원이다.
시 관계자는 "사업을 차질 없이 추진해 오창을 중심으로 한 창업·벤처기업의 성장 거점을 구축할 계획"이라고 말했다.
baek3413@newspim.com