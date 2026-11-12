영동 도마령 24굽이 물든 오색 단풍…늦가을 절경 한눈에

AI 핵심 요약beta
- 영동군 도마령이 12일 오색 단풍으로 물들어 늦가을 정취를 더했다.
- 해발 840m 도마령은 24굽이 도로와 산자락이 어우러진 드라이브 명소다.
- 14m 전망대에서는 주변 단풍과 굽이진 도로를 한눈에 감상할 수 있다.
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[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 영동군 상촌면과 용화면을 잇는 도마령이 오색 단풍으로 물들며 늦가을의 정취를 더하고 있다.
해발 840m에 자리한 도마령은 국가지원지방도 49호선을 따라 24굽이로 이어지는 고갯길이다.
남쪽으로 각호산과 민주지산, 북쪽으로 삼봉산과 천마산이 둘러싸고 있어 산세가 빼어나다.
가을이면 산허리를 감아 도는 도로와 붉고 노랗게 물든 숲이 어우러져 독특한 풍경을 연출한다.
굽이마다 시야가 달라지는 고갯길은 드라이브 명소이자 사진 촬영 장소로 찾는 이들의 발길이 이어지는 곳이다.
도마령의 전경을 감상하려면 전망대가 제격이다.
높이 14m, 너비 10.4m 규모의 전망대에 오르면 산자락을 따라 이어지는 24굽이 도로와 주변 단풍을 한눈에 담을 수 있다.
주차장 옥상에서 전망대까지 연결된 데크길도 산책 코스로 이용할 수 있다.
칼을 든 장수가 말을 타고 넘었다는 전설에서 이름이 유래한 도마령.
굽이진 길과 겹겹이 이어진 산자락이 빚어내는 풍경은 늦가을 영동에서 만날 수 있는 자연의 또 다른 매력이다.
baek3413@newspim.com