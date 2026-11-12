보은, 스포츠로 승부 건다…전국대회 39개·전지훈련 339팀 유치

AI 핵심 요약beta
- 보은군은 12일 전국대회와 전지훈련을 지역 성장 동력으로 육성했다.
- 올해 전국대회 39개와 전지훈련 339개 팀을 유치해 13만8000명이 방문했다.
- 야구·씨름·세팍타크로와 중장기 협약을 추진해 지역 소비를 확대할 계획이다.
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[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 보은군이 스포츠를 지역 성장 동력으로 키우고 있다.
12일 보은군에 따르면 올해 전국대회 41개 개최를 목표로 현재까지 39개 대회를 열었다.
선수와 임원 등 참가 인원은 연인원 9만7000여명이다. 전지훈련도 339개 팀, 연인원 4만1000여명이 찾았다. 대회와 훈련을 합치면 약 13만8000명이 보은을 방문한 셈이다.
승부처는 일회성 대회 유치에서 벗어나 장기 개최 기반을 확보하는 것이다. 군은 최근 군의회에서 관련 동의안이 의결됨에 따라 야구·씨름·세팍타크로 3개 종목단체와 중장기 업무협약을 추진한다.
야구는 2027년 전국중학야구선수권대회 개최지로 선정됐다. 씨름은 2027년 전국씨름선수권대회 유치에 도전하고 있으며 세팍타크로도 전국대회 개최지 공모에 신청했다. 개최가 확정되면 종목에 따라 3~5년간 대회를 이어가는 방안을 추진한다.
대회와 전지훈련의 연계도 강화한다. 보은스포츠파크와 보은국민체육센터 등 기존 체육시설을 활용해 선수단의 방문을 연중 유도하고 숙박·외식·전통시장 소비로 연결한다는 구상이다.
군 관계자는 "전국대회와 전지훈련 유치를 지역 상권 활성화로 연결해 스포츠산업의 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com