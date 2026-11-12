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손흥민·'96라인' 김민재·황희찬·황인범 드디어 입 열어…"韓 축구 발전 위한 갈등"

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  • 손흥민 등 5명은 12일 대표팀 갈등을 봉합했다
  • 선수들은 갈등이 아닌 대표팀 발전을 위한 논의였다고 해명했다
  • 이들은 13일 사우디 평가전과 다음 아시안컵을 준비한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 축구 대표팀 손흥민과 일명 '96라인' 황희찬, 황인범, 김민재가 일단 갈등을 봉합한 모양새다.

한국 축구 대표팀에서 반목하던 '92라인' 손흥민·이재성과 '96라인' 황희찬·황인범·김민재가 12일 공동명의의 입장문을 냈다.

[서울=뉴스핌] 대한민국 축구 대표팀 주장 손흥민(왼쪽)과 황희찬이 A매치 2연전을 앞둔 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 회복 훈련을 하며 대화를 나누고 있다. [사진 = 대한축구협회] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

이날 이들은 "그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었다. 무엇보다 저희 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했다"며 "잠시 정체된 대한민국 축구가 지금보다 더 발전해야 하고, 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 성적으로 국민 여러분의 응원에 보답해야 한다는 것이다. 당연히 그 마음은 이전에도 같았고, 지금도 변함이 없다"고 말했다.

이어 "저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점"이라며 "은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니다. 관련 보도에 일일이 설명하지 않은 것은, 대표팀에 관한 문제는 먼저 내부에서 충분히 이야기하고 해결해 나가는 것이 맞다고 생각했기 때문"이라고 해명했다.

그러면서 "이제는 불필요한 논란을 뒤로하고, 앞으로 함께 만들어 갈 대표팀에 집중하려 한다. 서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다"며 "다음 아시안컵까지 주어진 시간을 더 철저히 준비하는 기회로 삼겠다. 협회와도 더 긴밀하게 소통하며 지난 대회에서의 아쉬움과 후회가 반복되지 않도록 하겠다"고 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 한국 축구 대표팀 로베르토 모레노 감독. [사진=대한축구협회] 2026.11.09 football1229@newspim.com

로베르트 모레노 감독이 지휘하는 한국 축구 대표팀은 오는 13일 사우디아라비아와 평가전을 치른다.

한편 축구대표팀 내분은 지난달 6일 한국에서 열린 10월 A매치 평가전 마지막 경기인 우즈베키스탄전부터 제기됐다. 당시 우스베키스탄을 2-0으로 꺾고 A매치 4연전을 2승 1무 1패로 마무리했지만, 1996년생 선수로 구성된 '96라인' 황희찬, 황인범, 김민재가 대표팀 은퇴를 고려하고 있다는 이야기가 나와 논란이 심화됐다.

여기에 이들이 은퇴를 주장한 배경에는 주장인 손흥민과의 갈등 심화가 원인이라는 주장도 제기됐다. 이후 해당 갈등은 정치권까지 번져 일파만파 확산됐지만, 선수들의 입장은 나오지 않아 소문만 무성한 상황이었다. 결국 11월 A매치 전날에야 선수들이 입을 열었다.

다음은 입장문 전문.

한국축구를 사랑해 주시는 팬 여러분께 드리는 글

먼저, 최근 대표팀과 관련한 여러 보도로 국민 여러분과 축구 팬 여러분께 걱정을 끼쳐 드린 점 죄송하게 생각합니다.

저희는 이번 소집에서 함께 모여 대표팀에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나누었습니다.

그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었습니다.

무엇보다 저희 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했습니다.

잠시 정체된 대한민국 축구가 지금보다 더 발전해야 하고, 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 성적으로 국민 여러분의 응원에 보답해야 한다는 것입니다.

당연히 그 마음은 이전에도 같았고, 지금도 변함이 없습니다.

장거리 비행 직후였지만, 짧지 않은 시간 이어진 대화에서는 대표팀의 준비 과정과 운영에 관해 각자가 느껴온 생각을 가감 없이 나누었습니다.

지난 월드컵에서 국민 여러분께 실망을 드렸던 후회와 아쉬움은 지금도 저희 모두에게 남아 있고, 같은 일을 반복하지 않으려면 무엇이 달라져야 하는지가 그 고민의 출발점이었습니다.

분명히 말씀드리고 싶은 것은, 저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점입니다.

또한 은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아닙니다.

그동안 관련 보도에 일일이 설명드리지 않은 것은, 대표팀에 관한 문제는 먼저 내부에서 충분히 이야기하고 해결해 나가는 것이 맞다고 생각했기 때문입니다.

사실과 다르게 알려진 부분도 많이 있었지만, 각자 소속팀에서 활동하며 서로 직접 만나기 어려운 상황에서 충분한 대화 없이 개별적으로 입장을 밝히는 것은 오히려 또 다른 오해를 낳을 수 있다고 판단했습니다.

무엇보다 대표팀이 더 나아지기를 바라는 마음에서 시작된 논의가 확인되지 않은 소문으로 확대되고, 선수들 사이의 갈등으로 비쳐지면서 그 본래의 취지가 가려지는 것을 원하지 않았습니다.

이제는 불필요한 논란을 뒤로하고, 앞으로 함께 만들어 갈 대표팀에 집중하려 합니다.

저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료입니다.

서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠습니다.

다음 아시안컵까지 주어진 시간을 더 철저히 준비하는 기회로 삼겠습니다. 협회와도 더 긴밀하게 소통하며 지난 대회에서의 아쉬움과 후회가 반복되지 않도록 하겠습니다.

국민 여러분께서 기대하시는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있습니다.

이번 평가전에서도 한마음으로 최선을 다하여, 한국 축구의 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 자세로 여러분의 격려와 응원에 보답하겠습니다.

감사합니다. 손흥민 이재성 김민재 황인범 황희찬.

willowdy@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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