괴산 2분기 생활인구 91만명…충북 군 단위 1위

AI 핵심 요약beta
- 괴산군은 12일 올해 2분기 생활인구가 91만4900명으로 집계됐다고 밝혔다
- 젊은 층 유입이 늘며 30대 17.0%, 20대 16.1% 증가한 것으로 나타났다
- 괴산군은 관광·축제 경쟁력을 높여 체류형 관광 기반을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 주민등록인구 3만7000명대인 충북 괴산군의 올해 2분기 생활인구가 91만명을 넘어 충북 도내 군 단위에서 가장 많은 것으로 나타났다.
괴산군은 통계청과 행정안전부의 2026년 2분기 생활인구 분석 결과 4~6월 생활인구가 총 91만4900명으로 집계됐다고 12일 밝혔다. 월평균으로는 30만4967명이다.
특히 젊은 층의 유입 증가가 눈에 띈다. 지난해 같은 기간과 비교해 30대 생활인구는 17.0%(5713명), 20대는 16.1%(3729명), 20세 미만은 12.6%(4625명) 각각 늘었다.
5월 생활인구는 34만7687명으로 전년 동월보다 9.9% 증가했다. 지역 축제와 관광, 스포츠 콘텐츠 등이 외부 인구 유입에 영향을 미친 것으로 풀이된다.
생활인구는 주민등록인구뿐 아니라 통근·통학·관광 등의 목적으로 지역에 체류하는 인구를 포함한 개념이다. 단순 방문객 수와 달리 지역의 실제 체류 규모와 생활권을 파악하는 지표로 활용된다.
괴산군은 청정 자연환경과 빨간맛 페스티벌 등 지역 콘텐츠를 바탕으로 체류형 관광 기반을 확대하고 방문객의 지역 내 소비를 유도할 계획이다.
송인헌 군수는 "관광·스포츠·축제 경쟁력을 높여 사람들이 찾아와 머무는 활력 있는 괴산을 만들겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com