윌라, 이북리더기 독서 편의 개선 E-ink 모드 도입

AI 핵심 요약beta
- 윌라는 12일 이북리더기용 E-ink 모드를 도입했다
- 사용자는 전용 앱 없이 윌라 앱을 내려받아 이용할 수 있다
- 전자책 이어 읽기와 QR코드 로그인, 모드 전환을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 윌라가 이북리더기 사용자의 독서 편의성을 높이기 위해 'E-ink 모드'를 도입했다고 밝혔다. 이 기능은 별도의 전용 앱 설치 없이 지원 기기의 Google Play 스토어에서 윌라 앱을 내려받으면 이용할 수 있다.
E-ink 모드를 통해 사용자는 현재 읽고 있는 전자책을 한눈에 확인하고 이어 읽을 수 있다. QR 코드를 활용한 간편 로그인 기능도 지원한다. 이용 목적에 따라 E-ink 모드와 일반 모드를 전환할 수 있으며, 전자책 독서에 집중하고 싶을 때는 E-ink 모드를, 오디오북을 이용하고 싶을 때는 일반 모드를 선택하면 된다.
윌라를 운영하는 인플루엔셜 문태진 대표는 "이번 E-ink 모드는 이북리더기를 사용하는 회원들이 기기에 맞는 환경에서 윌라의 전자책을 편리하게 즐길 수 있도록 마련한 업데이트"라며, "앞으로도 다양한 독서 환경과 이용자의 요구를 반영해 서비스 편의성을 높여 나가겠다"고 말했다.
윌라는 현재 <트렌드 코리아 2027>, <테오>, <독서의 기술> 등 최신 도서와 인기 베스트셀러를 전자책으로 제공하고 있다. 이번 E-ink 모드 도입으로 이북리더기에서도 윌라의 다양한 도서를 이용할 수 있게 됐다.
whitss@newspim.com