와이즈버즈, 3분기 영업이익 37억 원 분기 최대

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 코스닥 상장 기업 와이즈버즈는 3분기 연결 기준 매출 135억 원, 영업이익 37억 원을 기록했다고 12일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 29.6%, 76% 증가한 수치다.

[이미지=와이즈버즈]

분기 영업이익 30억 원을 넘은 것은 이번이 처음으로, 분기 기준 사상 최대 실적이다. 영업이익률은 27.3%로 전년 동기 대비 7.2%포인트 상승했다. 연결 취급고는 1,546억 원으로 12.2% 늘었다.

1~3분기 누적 영업이익은 94억 6천만 원으로, 지난해 연간 영업이익(75억 8천만 원)을 3개 분기 만에 초과 달성했다. 누적 매출은 380억 6천만 원으로 26.7% 증가했으며, 누적 영업이익률은 24.8%다. 누적 순이익은 41억 1천만 원으로, 전년 동기 18억 3천만 원 순손실에서 흑자 전환했다.

실적 개선은 자체 개발한 AI 솔루션을 광고 운영에 적용한 결과라고 회사 측은 설명했다. 마케팅 사업 매출은 59억 2천만 원으로 전년 동기 대비 50.4% 늘었고, 영업이익은 8억 4천만 원에서 19억 9천만 원으로 2.4배 증가했다. 별도 기준 취급고가 826억 원으로 10.7% 증가하는 동안 별도 매출은 67억 1천만 원으로 59.4% 늘었다. 취급고 대비 매출 비율은 5.64%에서 8.12%로 상승했다.

AI 솔루션은 소재 제작 시간 단축에도 기여했다. 크리에이티브 AI 솔루션 '애드바이저(Ad-Visor)'는 PSD 파일 하나로 11개 매체, 86개 규격의 광고 소재를 5초 이내에 자동 생성한다고 회사 측은 밝혔다.

최호준 와이즈버즈 대표는 "AI 투자의 관심이 인프라 구축에서 수익 창출로 옮겨가고 있다"며 "광고 대행 사업은 인건비 비중이 높아 자동화 효과가 크고, 광고 성과라는 정량 지표가 있어 AI 효율을 바로 증명할 수 있는 영역"이라고 말했다.

자체 운영에서 검증한 AI를 외부 공급하는 AI 광고 플랫폼 사업도 수익 구간에 진입했다. 3분기 AI 광고 플랫폼 매출은 7억 9천만 원으로 전년 동기 대비 188% 증가하며 분기 최대치를 기록했다.

이는 지난해 4분기(7억 3천만 원) 매출을 비수기인 3분기에 넘어선 수치다. 전년 동기 대비 성장률은 1분기 97%, 2분기 181%, 3분기 188%로 점차 높아졌다.

AI 광고 플랫폼 부문의 영업이익은 1억 4천만 원으로, 2분기에 이어 두 분기 연속 흑자를 기록했다. 지난해 3분기에는 2억 4천만 원의 손실을 기록했다. 매출이 5억 2천만 원 증가하는 동안 영업이익은 3억 8천만 원 늘어, 증가한 매출의 73%가 이익으로 이어졌다. AI 기반 광고 자동화 플랫폼 '네스트 애즈 매니저(Nest Ads Manager)'는 광고 서버, 광고주 관리 도구, 데이터 분석 솔루션을 통합한 서비스다.

자회사 애드이피션시는 3분기 매출 68억 2천만 원, 영업이익 20억 2천만 원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 11.2%, 7.9% 증가했으며, 취급고는 719억 원으로 13.9% 늘었다.

재무 구조 개선도 이루어졌다. 1~3분기 순금융비용은 44억 4천만 원으로 전년 동기(70억 8천만 원) 대비 37.3% 감소했다. 회사는 5월과 8월 두 차례에 걸쳐 전환사채 27억 원을 상환했다.

최호준 와이즈버즈 대표는 "세 분기 만에 지난해 연간 영업이익을 넘어선 것은 AI 투자 단계를 지나 AI로 수익을 창출하는 단계에 진입했다는 의미"라며 "4분기가 광고 성수기인 만큼 올해 연간 최대 실적을 자신한다"고 말했다.

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