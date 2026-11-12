현대로템, ESG 종합평가 3년 연속 A+ 획득

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

창원공장 태양광 설비 구축·내부탄소가격제 도입

협력사 150곳 ESG 평가…공급망 관리 강화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 현대로템이 한국ESG기준원의 환경·사회·지배구조(ESG) 종합평가에서 3년 연속 A+ 등급을 획득했다.

현대로템은 12일 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 '2026 상장기업 ESG 평가 및 등급 공표 결과'에서 통합 A+(매우 우수) 등급을 받았다고 밝혔다. 현대로템은 지난 2024년 처음 A+ 등급을 획득한 이후 3년 연속 해당 등급을 유지했다.

현대로템 CI. [사진= 현대로템]

환경 부문에서는 재생에너지 자체 생산 확대와 내부탄소가격제 도입 등이 주요 성과로 꼽혔다. 현대로템은 지난해 12월 창원공장에 총 640kW 규모의 태양광 발전설비 구축을 완료했다.

같은 시기 도입한 내부탄소가격제는 5억원 이상 신규 투자 심의 과정에서 예상 탄소배출량을 비용으로 환산해 의사결정에 반영하는 제도다. 현대로템은 투자예산관리 규정을 개정해 해당 제도를 명문화했다.

환경오염물질 배출량도 줄었다. 지난해 창원공장의 생물화학적 산소요구량(BOD), 총유기탄소(TOC), 부유물질(SS) 등 수질오염 관련 지표는 전년 대비 각각 11%, 14%, 39% 감소했다.

사회 부문에서는 협력사 공급망 관리 체계를 강화했다. 현대로템은 지난해 주요 협력사 150곳을 대상으로 ESG 평가를 실시하고, 개선이 필요한 56곳에 대해 현장 실사를 진행했다. 이후 개선 계획을 제출받아 이행 여부를 점검하고 있다.

해외 협력사와 체결하는 표준 물품구매계약서에도 인권과 노동, 환경, 윤리 관련 규범 준수 조항을 추가했다.

지배구조 부문에서는 이사회 독립성 강화와 ESG 공시 체계 정비를 추진했다. 현대로템은 지난해 11월 이사회 결의를 통해 독립이사회를 설치했으며, 같은 해 12월에는 지속가능성 공시 규정을 제정했다.

한편 현대로템은 지난 6월 글로벌 ESG 평가기관 에코바디스(EcoVadis) 평가에서도 처음으로 실버 메달을 획득했다.

현대로템 관계자는 "앞으로도 협력사는 물론 모든 이해관계자들과의 지속가능 산업 생태계 조성을 위해 책임을 다하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com