무신사 오사카 팝업에 8만명 몰렸다…역대 일본 팝업 중 최다

AI 핵심 요약beta
- 무신사는 12일 오사카 팝업에 약 8만명이 방문했다고 밝혔다
- 일본 신규 회원은 101%, 첫 구매 고객은 65% 증가했다
- 참여 71개 브랜드 거래액은 268% 늘어 3배 이상으로 성장했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 지난 10월 23일부터 11월 8일까지 17일간 일본 오사카 우메다 복합문화공간 'VS.'에서 연 '무신사 오사카 팝업 스토어 2026'에 약 8만명이 방문했다고 12일 밝혔다. 2023년 일본에서 첫 팝업을 연 이후 역대 최대 집객이며, 방문객의 70% 이상이 18~29세였다.
팝업과 연계해 글로벌 스토어 일본 지역에서 'K-패션 투어 오사카' 기획전을 선보인 결과, 일본 지역 신규 회원 수는 전월 동기 대비 101% 늘었고 첫 구매 고객 수도 65% 증가했다. 팝업에 참여한 71개 브랜드의 거래액은 268% 신장해 3배 이상으로 커졌다. 무신사 스탠다드, 일리고, 애즈온 등은 억대 거래액을 달성했다. 팝업으로 일본에 처음 진출한 6개 브랜드의 거래액도 전월 동기 대비 약 3배 증가했다.
이번 팝업은 중소벤처기업부와 대·중소기업·농어업협력재단의 '2026년 대·중소기업 동반진출 지원사업'으로 추진됐으며, 한국중소벤처기업유통원의 'K-수출전략품목 사업'과도 연계했다.
무신사 관계자는 "무신사는 2023년 도쿄에서 첫 팝업을 개최한 이후 시부야와 하라주쿠 등 일본 주요 패션 상권에서 국내 브랜드의 현지 진출을 지원해 왔다"며 "더 많은 K-패션 브랜드가 일본 시장에서 안정적인 성장 기반을 마련할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com