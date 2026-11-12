커머스·플랫폼이 성장 견인...네이버, 3분기 매출 3.4조원 사상 최대

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AI 투자 증가로 영업익은 전년비 20.9% 감소

AI 팩토리 매출 내년 상반기 반영

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 커머스, 플랫폼 분야의 성장을 앞세워 3분기 사상 최대의 매출을 기록했다.

네이버는 2026년 3분기에 매출액 3조4724억원, 영업이익 4513억원을 각각 기록했다고 12일 밝혔다.

네이버 사옥 전경 [사진=네이버]

연결 매출액은 커머스와 파이낸셜 플랫폼, 글로벌 C2C 등 주요 사업 분야의 고른 성장에 힘입어 전년 동기 대비 10.7% 증가했다. 연결 영업이익은 인프라, 콘텐츠, 오프라인 데이터 등 AI 경쟁력 확보를 위한 투자 증가 영향으로 전년 동기 대비 20.9% 감소했다.

사업 부문별 매출액은 ▲네이버 플랫폼 1조9484억원 ▲파이낸셜 플랫폼 4877억원 ▲글로벌 도전 1조364억원이다.

네이버 플랫폼 매출은 추석 연휴에도 AI 수익화 시도 확장에 따른 광고 매출 성장과 네이버플러스 스토어앱과 멤버십을 중심으로 한 구매 확대를 바탕으로 전년 동기 대비 7.3% 증가한 1조 9484억원을 기록했다.

특히 서비스 매출은 네이버플러스 스토어와 멤버십 이용자 확대, N배송 강화로 커머스 생태계 확장 흐름이 지속되며 전년 동기 대비 13.1% 증가하는 견조한 성장세를 보였다.

네이버는 이러한 커머스 성장세를 더욱 가속화하기 위해 물류 자회사 설립에 나선다.

최수연 대표는 "배송 경쟁력을 한 단계 더 끌어올리기 위해 물류 전문 자회사를 설립하고 임차한 물류센터 중심의 배송 인프라를 단계적으로 강화하겠다"며 "배송 경쟁력이 거래를 늘리고, 늘어난 물량이 다시 효율을 높이는 선순환을 통해 판매자와 이용자, 파트너사가 함께 성장하는 커머스 생태계를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

파이낸셜 플랫폼 매출은 전년 동기 대비 14.1%, 전분기 대비 3.6% 성장한 4877억원으로 집계됐다. 3분기 Npay 결제액은 외부 결제액이 전년 동기 대비 21.8% 성장한 것에 힘입어 전년 동기 대비 15.6% 증가한 26.2조 원을 기록했다.

특히 오프라인 통합 단말기 Npay 커넥트의 보급이 순조롭게 진행됨에 따라 오프라인 매장과 네이버 서비스 간의 연결과 시너지가 강화되며 온·오프라인을 아우르는 Npay 결제 생태계가 한층 확장될 것으로 전망된다.

네이버파이낸셜은 내년 상반기까지 오프라인 통합 단말기 시장에서 활성 단말기 기준 국내 1위 사업자로 도약한다는 계획이다.

글로벌 도전 영역은 전년 동기 대비 15.9%, 전분기 대비 2.0% 증가한 1조364억원을 기록했다. 왈라팝 편입 효과 및 포시마크, 소다의 거래 흥행에 따른 C2C 매출의 성장과 더불어, 사우디 디지털 트윈 사업 등 엔터프라이즈 매출의 꾸준한 성장 덕분이다.

내년 상반기부터는 네이버가 브룩필드·엔비디아와 함께 추진하고 있는 AI 팩토리 사업 관련 매출이 본격적으로 실적에 반영된다.

최 대표는 "AI 팩토리 사업과 관련해 약 2조원 규모의 컴퓨팅 서비스 공급 계약을 체결해 초기 고객을 확보함에 따라 AI 팩토리 사업 매출 역시 순차적으로 발생할 예정"이라며 "대형 고객과의 중장기 계약을 추진하는 동시에 성장 잠재력이 높은 글로벌 AI 기업으로 고객 기반을 확대하여 안정성 뿐만 아니라 높은 수익성을 함께 확보해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

네이버는 AI 기반 서비스의 고도화를 통해 새로운 수익 기회도 적극 모색한다. AI브리핑과 AI탭에 이어 AI 에이전트 앱을 연내 선보이고 단순 추천과 정보 제공을 넘어 실제 구매와 방문으로 연결되는 새로운 서비스 경험을 구현할 방침이다.

최 대표는 "개인형 AI 에이전트는 이용자가 필요한 정보를 직접 찾는 것을 넘어 필요한 일을 미리 챙기거나 번거로운 작업을 대신 수행하는 새로운 사용성을 제공해 기존 검색의 진화를 이어가는 동시에 새로운 이용자층을 확보하고, 수익화 기회도 만들어 나가겠다"고 강조했다.

origin@newspim.com