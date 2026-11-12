대한항공, 내년 5월 인천~뉴어크 노선 신규 취항

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 12일 내년 5월 인천~뉴어크 노선 신규 취항을 밝혔다.
- 대한항공은 22일부터 보잉 777-300ER로 주 7회 운항한다.
- 뉴어크 취항으로 뉴욕·뉴저지 관광 및 비즈니스 수요를 공략한다.
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보잉 777-300ER 투입해 주 7회 운항…고객 선택권 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공이 내년 5월 미국 뉴어크 노선에 신규 취항하며 미국 동부 지역 노선 네트워크를 강화한다.
대한항공은 내년 5월 22일부터 인천~뉴어크 노선을 주 7회 운항한다고 12일 밝혔다.
인천~뉴어크 노선에는 보잉 777-300ER 항공기가 투입된다. 인천국제공항에서 오후 10시에 출발해 뉴어크 리버티 국제공항에 현지 시각 오후 11시에 도착하는 일정이다. 복편은 뉴어크에서 오전 1시에 출발해 인천에 다음 날 오전 5시 15분 도착한다.
뉴어크는 미국 뉴저지주에 위치한 도시로 뉴욕 대도시권을 구성하는 주요 거점 중 하나다. 뉴어크 리버티 국제공항은 뉴욕 맨해튼과 인접해 있으며 대중교통과 도로망을 통해 뉴욕 도심과 뉴저지 주요 지역으로 이동할 수 있다.
대한항공은 이번 신규 취항을 통해 뉴욕과 뉴저지 지역의 관광 및 비즈니스 수요를 공략할 계획이다. 뉴욕은 금융·보험·미디어·정보기술(IT) 산업이 발달한 세계적인 경제 중심지이며, 뉴저지 역시 제약·바이오·생명과학·물류 등 다양한 산업이 집적돼 있어 기업 출장 수요가 풍부한 지역으로 꼽힌다.
특히 뉴어크 노선 신설로 미국 동부 지역을 방문하는 고객들의 항공편 선택권과 이동 편의성이 높아질 것으로 회사는 기대하고 있다.
대한항공 관계자는 "이번 인천~뉴어크 노선 신규 취항을 통해 미국 동부 지역으로의 접근성을 확대하고, 뉴욕과 뉴저지를 방문하는 관광객 및 비즈니스 고객의 편의를 한층 높일 계획"이라며 "미주 노선 네트워크를 지속적으로 강화하며 고객들에게 더욱 편리하고 다양한 여행 선택지를 제공해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com