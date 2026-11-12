진에어, 통합 앞두고 3사 객실 관리자 합동 워크숍 개최

AI 핵심 요약beta
- 진에어는 10일부터 3사 객실 관리자 116명 합동 워크숍을 진행했다
- 워크숍에서 업무 방식 차이를 좁히고 통합 조직 운영 방안을 논의했다
- 진에어는 2028년까지 정례 교류를 이어가며 조직 통합을 준비할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
통합 조직 운영 안정화·관리자 소통 역량 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 진에어가 에어부산·에어서울과의 통합을 앞두고 객실 현장 관리자들을 대상으로 합동 워크숍을 개최하며 조직 통합 준비에 속도를 내고 있다.
진에어는 지난 10일부터 오는 27일까지 경기도 용인 신갈 연수원에서 3사 객실 현장 관리자 116명을 대상으로 합동 워크숍을 진행한다고 12일 밝혔다.
이번 워크숍은 1박 2일 일정으로 총 4차례에 걸쳐 진행된다. 차수별로 29명씩 참여해 각 사의 업무 방식 차이를 좁히고 통합 조직의 현장 운영 안정성을 확보하는 데 초점을 맞췄다.
주요 프로그램은 통합 비전 공유, 객실 승무원 현장 운영 방안 토론, 화합 간담회 등으로 구성됐다. 이를 통해 관리자들의 리더십과 소통 역량을 강화하고 3사 간 조직 일체감을 높인다는 계획이다.
진에어는 지난 10월에도 3사 연합 승격자 교육을 실시하는 등 통합을 위한 인적 교류를 확대하고 있다. 오는 2028년까지 매년 정례 교류 과정을 운영해 통합 초기 조직 안정화에 주력할 방침이다.
첫 차수 교육에 참석한 에어부산 천혜란 사무장은 "3사가 하나로 뭉쳐 새로운 비전과 현장 기준을 공유하는 뜻깊은 자리였다"며 "한 가족이 될 동료들과 깊이 교감하며 탄탄한 소속감을 다질 수 있었다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com