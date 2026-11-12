진천군, 청년농 육성·농산물 유통 확대…미래농업 기반 강화

AI 핵심 요약beta
- 진천군은 12일 청년농 정착과 스마트농업에 6억8400만 원을 투입한다고 밝혔다.
- 군은 경영실습 임대농장 3곳과 ICT 시설·장비 지원으로 청년농 부담을 줄인다.
- 농특산물 판로 확대와 농업인 교육에 각각 1억300만 원과 6240만 원을 투입한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군이 청년농업인 정착 지원과 농특산물 판로 확대, 농업기술교육 개편을 통해 농업 경쟁력 강화에 나선다.
군은 2027년 청년농업인 영농정착과 스마트농업 기반 구축에 6억8400만 원을 투입한다고 12일 밝혔다.
경영실습 임대농장 3곳을 운영하고 정보통신기술(ICT) 융복합 시설·장비 지원을 통해 청년농의 초기 영농 부담을 줄이고 스마트농업 진입을 지원할 계획이다.
농특산물 판로 확대에는 1억300만 원을 투입한다. 쿠팡·롯데몰·농협몰 등 온라인 플랫폼을 활용하고 대형마트와 지역축제, 박람회 등 오프라인 판촉을 병행해 판매처를 넓힌다.
농업인 전문성 강화를 위한 교육도 확대한다. 6240만 원을 들여 새해 농업인 실용교육 21회를 운영하고 1660명을 대상으로 교육한다. 인공지능(AI) 활용 교육 2개 과정도 개설해 200명에게 신기술 교육을 제공할 예정이다.
군은 청년농 육성부터 농산물 유통, 농업인 전문교육까지 연계해 농가 소득 증대와 지속가능한 농업 기반을 마련한다는 방침이다.
군 관계자는 "청년농 육성과 농업기술 혁신, 판로 확대를 통해 미래 농업의 경쟁력을 높이고 정책 성과가 농가 소득 증대로 이어지도록 하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com