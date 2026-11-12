'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 26일 넷플릭스 공개

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스가 26일 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’를 공개한다
- 영화는 정체를 기억하는 적과 맞서는 피터 파커를 그렸다
- 작품은 국내 관객 906만명을 동원해 시리즈 흥행 1위를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 극장가에서 흥행 돌풍을 일으킨 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 넷플릭스에 상륙한다.
'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건으로 모두에게 잊힌 '피터 파커'가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데, 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 액션 블록버스터다.
아무도 자신을 기억하지 못하는 세상에서 정체를 숨긴 채 살아가는 '피터 파커'(톰 홀랜드)의 진정한 홀로서기를 그린 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 화려한 히어로의 이면에 자리한 고독과 상실, 그리고 새로운 변화를 마주하게 된 '스파이더맨'의 성장을 담아내며 시리즈의 새로운 챕터를 열었다. 특히, '브랜드 뉴 데이'라는 타이틀에 걸맞게 뉴욕을 배경으로 한층 화려해진 액션과 거대해진 스케일, 흥미진진한 캐릭터 서사가 더해져 기존 시리즈와는 또 다른 차원의 재미를 선사했다. 이를 증명하듯, 전 세계 누적 흥행 수익 약 25억 2000만 달러를 기록, 국내에서도 906만명의 관객을 동원하며 국내에선 역대 '스파이더맨' 시리즈 중 흥행 1위를 달성하는 기염을 토했다.
이처럼 전 세계 팬들에게 뜨거운 사랑을 받으며 스파이더맨 신드롬을 일으킨 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 오는 26일 넷플릭스에서 공개된다. 이에 시청자들은 톰 홀랜드 주연의 스파이더맨을 칭하는 일명 '톰스파' 시리즈 '스파이더맨: 홈커밍'부터 '스파이더맨: 파 프롬 홈', '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'까지 마블 시네마틱 유니버스 세계관의 스파이더맨 시리즈와 애니메이션 영화 '스파이더맨: 뉴 유니버스'를 넷플릭스에서 만나게 될 전망이다.
세대를 아우르는 '스파이더맨'의 저력과 한층 확장된 액션, '피터 파커'의 성장과 감성을 담아낸 이야기로 관객들을 사로잡은 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.
moonddo00@newspim.com