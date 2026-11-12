청주시, 투자협약기업 15곳과 현장 간담회…투자 애로 청취

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 12일 투자협약기업 15곳과 간담회를 열었다.
- 기업들은 전력·산업 인프라와 인허가 개선 등을 건의했다.
- 청주시는 건의사항을 검토하고 행정 지원을 강화하기로 했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 12일 유네스코국제기록유산센터에서 투자협약기업 15개사 최고경영자(CEO)와 간담회를 열고 투자 이행 과정의 애로사항과 기업 지원 방안을 논의했다.
이날 간담회에는 이장섭 청주시장과 관계 공무원, 기업 대표 등 40여 명이 참석했다.
참석자들은 투자유치 현황을 공유하고 타운홀미팅 방식으로 기업 현장의 어려움과 개선 과제를 논의했다. 기업들은 전력 공급과 산업 인프라 확충, 투자유치보조금 확대, 공장 건립·건축 인허가 개선, 폐수처리시설 확보 등을 건의했다.
인력 수급과 해외 판로 개척 지원, 규제 완화 및 행정절차 간소화도 주요 요구사항으로 제시됐다. 청주시는 건의사항을 관계 부서별로 검토하고 부서 간 협력을 통해 개선 방안을 마련할 계획이다.
투자협약기업과의 정기적인 소통을 통해 투자 과정에서 발생하는 현장 애로에도 대응하기로 했다.
이장섭 시장은 "기업의 목소리를 직접 듣고 해결책을 찾는 것이 중요하다"며 "실효성 있는 행정 지원으로 기업의 안정적인 투자와 지역경제 활성화를 뒷받침하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com