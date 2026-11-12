'드라이브 마이 카', CGV 'COD-7' 11월 상영작 선정

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관객 투표서 7개 후보작 중 최다 득표

17일 예매 목표 달성 지점서 상영…12월 23일 5주년 재개봉

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 하마구치 류스케 감독의 영화 '드라이브 마이 카'가 CGV 관객 참여형 상영 프로그램 'COD-7' 11월 상영작으로 선정됐다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '드라이브 마이 카' 5주년 재개봉 포스터 [사진= 영화사조아/트리플픽쳐스]2026.11.12 taeyi427@newspim.com

12일 '드라이브 마이 카'는 '그린 북', '로봇 드림', '사랑할 땐 누구나 최악이 된다', '윤희에게', '대도시의 사랑법', '패스트 라이브즈' 등 7편의 후보작 가운데 관객 투표 최다 득표작으로 선정됐다.

'COD-7(CGV ON DEMAND)'은 매월 7편의 후보작 가운데 관객 투표를 통해 한 작품을 선정한 뒤 실제 예매 수요에 따라 상영 여부를 결정하는 프로그램이다.

'드라이브 마이 카'는 오는 17일 오후 7시 CGV용산아이파크몰, 영등포타임스퀘어, 인천, 왕십리, 오리, 광주상무, 대전, 대구, 서면, 강변에서 예매 목표 인원을 달성한 지점에 한해 상영된다.

영화는 죽은 아내에 대한 상처를 지닌 연출가 겸 배우 가후쿠(니시지마 히데토시)가 전속 드라이버 미사키(미우라 토코)를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. 무라카미 하루키의 동명 단편소설을 원작으로 한다.

'드라이브 마이 카'는 제74회 칸국제영화제 각본상과 제94회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화상을 수상했다.

오는 12월에는 하마구치 류스케 감독의 작품 3편이 잇따라 극장에서 관객과 만난다. 12월 9일에는 장편 데뷔작 '열정'이 개봉하며, 23일에는 '드라이브 마이 카'와 '해피 아워'가 국내 개봉 5주년을 기념해 재개봉한다.

'열정'은 오래된 친구들이 모인 자리에서 한 커플이 약혼을 발표한 뒤 숨겨왔던 감정이 드러나면서 관계가 흔들리는 이야기를 그린다. '해피 아워'는 네 명의 친구가 각자의 삶에 감춰진 상처와 진실을 마주하는 과정을 담은 작품이다.

'드라이브 마이 카'는 오는 12월 23일 '해피 아워'와 함께 국내 개봉 5주년을 기념해 재개봉한다.

taeyi427@newspim.com