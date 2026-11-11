[프로배구] 아라우조 공백 김동영이 메웠다...우리카드, 대한항공 꺾고 3연승 질주

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = 우리카드가 주포 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)의 부상 이탈이라는 악재를 극복하고 우승 후보 대한항공을 제압했다. 개막 3연승을 달린 우리카드는 단독 선두 자리를 굳게 지켰다.

우리카드는 11일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 1라운드 대한항공과의 홈 경기에서 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3-2(18-25, 25-22, 25-16, 22-25, 15-12)로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 선수들이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 공격에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

이로써 우리카드는 개막 3연승을 질주하며 승점 8로 선두를 지켰다. 반면 대한항공은 한국전력전에 이어 2연패에 빠지며 1승 2패, 승점 4에 머물렀다.

우리카드에는 더욱 의미 있는 승리였다. 지난달 24일 KOVO컵 준결승에서 대한항공에 세트스코어 0-3으로 완패했던 아픔을 18일 만에 설욕했다.

승리의 중심에는 국내 선수들의 고른 활약이 있었다. 한성정이 팀 내 최다인 18점을 올렸고, 김동영이 16점으로 힘을 보탰다. 김형근과 박진우도 나란히 12점을 기록하며 공격에 활력을 불어넣었다.

특히 아라우조가 오른쪽 무릎 통증으로 2세트부터 코트를 떠났지만, 교체 투입된 김동영이 공백을 완벽하게 메웠다. 리베로 김영준 역시 끈질긴 수비로 대한항공의 강타를 받아내며 승리에 기여했다.

반면 대한항공은 젠더 케트진스키(등록명 케트진스키)가 20점, 정지석이 17점, 김규민이 12점을 기록했지만 잦은 범실에 발목을 잡혔다. 대한항공은 이날 무려 38개의 범실을 기록하며 17개에 그친 우리카드보다 21개나 많았다.

출발은 대한항공이 좋았다. 1세트부터 케트진스키와 정지석을 앞세워 공격을 주도했다. 특히 블로킹에서 6-1로 압도하며 25-18로 기선을 제압했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 아포짓 김동영이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

그러나 2세트부터 분위기가 달라졌다. 우리카드는 아라우조 대신 김동영을 투입하고 김동민을 김형근으로 교체하며 공격 조합에 변화를 줬다. 한성정의 공격까지 살아나면서 대한항공과 대등한 승부를 펼쳤다.

16-16에서 마틴의 속공으로 앞서간 우리카드는 한성정의 연속 득점으로 19-16까지 달아났다. 이후 김동영의 후위 공격을 앞세워 25-22로 세트스코어 1-1을 만들었다.

3세트에서는 우리카드의 조직력이 빛났다. 4-6으로 뒤지던 상황에서 강력한 수비와 상대 범실을 묶어 7연속 득점에 성공하며 11-6으로 전세를 뒤집었다.

이후 15-11에서 다시 5점을 연달아 뽑아내며 20-11까지 격차를 벌렸다. 대한항공은 세트 중반 한선수와 케트진스키를 교체하며 반전을 노렸지만 흐름을 되돌리지 못했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 한성정이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 공격에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

우리카드는 25-16으로 3세트를 가져가며 역전에 성공했다. 대한항공은 3세트에만 범실 12개를 쏟아내며 자멸했다.

벼랑 끝에 몰린 대한항공도 쉽게 물러서지 않았다. 4세트에서 임동혁을 아포짓 스파이커로 투입하고 케트진스키를 아웃사이드 히터로 돌리며 공격진에 변화를 줬다.

김규민과 최준혁의 블로킹이 살아났고, 정지석과 케트진스키의 공격도 힘을 내면서 25-22로 승부를 최종 5세트까지 끌고 갔다.

마지막 순간 집중력에서 우리카드가 앞섰다. 우리카드는 5세트 초반 4-1로 앞서며 기선을 제압했지만, 정지석의 서브에 흔들리며 4-4 동점을 허용했다. 이후 양 팀은 한 점씩 주고받는 치열한 접전을 이어갔다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 리베로 김영준이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 리시브를 하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

승부처는 9-9였다. 김형근이 퀵오픈에 이어 서브에이스까지 터뜨리며 우리카드가 11-9로 달아났다. 우리카드는 한성정과 김동영의 공격을 앞세워 매치포인트에 도달했고, 14-12에서 한성정이 강력한 서브에이스를 꽂아 넣으며 승부에 마침표를 찍었다.

외국인 주포의 이탈에도 국내 선수들이 고르게 활약하고 수비 조직력까지 살아난 우리카드는 시즌 초반 돌풍을 이어갔다. 반면 대한항공은 높은 블로킹과 강력한 공격력을 갖추고도 결정적인 순간마다 쏟아진 범실로 2연패를 피하지 못했다.

wcn05002@newspim.com