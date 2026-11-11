'일본 상대 46전 전승' 바둑 신진서, 삼성화재배 16강 진출…한국 4명 생존

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 바둑랭킹 1위 신진서 9단이 일본 프로기사 상대 46전 전승 행진을 이어가며 삼성화재배 16강에 진출했다.

신진서는 11일 경기 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 32강에서 일본의 시바노 도라마루 9단을 221수 만에 흑 불계승으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 신진서 9단(오른쪽)이 11일 경기 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 32강에서 일본 시바노 도라마루 9단을 꺾은 뒤 대국을 복기하고 있다. [사진 = 한국기원] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

이로써 신진서는 프로 입단 이후 일본 기사와의 통산 상대 전적을 46전 전승으로 늘렸다. 이날 신진서는 초반 좌하귀 전투에서 손해를 보며 불리하게 출발했다. 그러나 우변 전투에서 균형을 되찾았고, 종반 중앙 끝내기에서 근소한 우위를 점했다. 이후 집 차이를 조금씩 벌리며 승기를 굳혔고, 결국 시바노의 항복을 받아냈다.

한국랭킹 3위 박정환 9단도 16강에 합류했다. 박정환은 국내랭킹 5위 강동윤 9단과의 맞대결에서 159수 만에 흑 불계승을 거뒀다. 반면 김명훈 9단은 중국의 당이페이 9단에게 200수 만에 흑 불계패하며 탈락했다.

한국은 전날 32강에서 승리한 변상일·목진석 9단을 포함해 출전 선수 9명 중 4명이 16강에 올랐다. 중국은 11명, 일본은 1명이 살아남았다.

32강 종료 후 진행된 대진 추첨에서는 한국 선수 4명 모두 중국 기사와 맞붙게 됐다. 12일에는 신진서가 양딩신 9단과 8강 진출을 다툰다. 신진서는 상대 전적에서 11승 6패로 앞서 있다.

[서울=뉴스핌] 삼성화재배 16강 대진표. [사진 = 한국기원] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

박정환은 스웨 9단을 상대한다. 통산 전적은 9승 8패로 박정환이 근소하게 우세하다. 시니어조를 통과해 본선에 오른 목진석은 당이페이 9단과 맞붙는다. 상대 전적은 1패다. 13일에는 변상일이 왕싱하오 9단과 대결한다. 변상일은 상대 전적에서 1승 2패로 뒤져 있다.

한편 중국 선수 간 대결에서는 셰커 9단이 전기 우승자 랴오위안허 9단을 꺾었고, 전기 준우승자 딩하오 9단도 336수 접전 끝에 16강 진출에 성공했다.

삼성화재배 16강은 12일부터 이틀간 같은 장소에서 열린다. 대회 우승 상금은 3억원, 준우승 상금은 1억원이다. 제한시간은 각자 2시간이며 1분 초읽기 5회가 주어진다.

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