베이비몬스터, '2027 코첼라' 출연…K팝 5세대 그룹 최초

AI 핵심 요약beta
- 베이비몬스터가 11일 2027 코첼라 출연을 확정했다
- 베이비몬스터는 내년 4월 11일과 18일 무대에 오른다
- K팝 5세대 최초 코첼라 출연으로 글로벌 행보가 주목된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 베이비몬스터가 K팝 5세대 최초고 '2027 코첼라 페스티벌' 출연을 확정지었다.
11일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터는 미국 캘리포니아 인디오에서 개최되는 '2027 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'의 4월 11일과 18일 무대에 오른다.
이번 출연은 데뷔 초부터 베이비몬스터의 '코첼라' 무대를 염원해 온 전 세계 음악 팬들의 기대가 현실로 이뤄졌다는 점에서 의미가 남다르다. 이들은 지난 2024년 4월 데뷔 당시부터 탄탄한 보컬과 랩, 흔들림 없는 라이브 퍼포먼스로 호평받으며 일찌감치 세계적인 무대에서의 활약을 기대하게 했다.
매 무대 압도적인 가창력과 무대 장악력으로 관객들을 사로잡아 온 만큼, 세계적인 아티스트들이 집결하는 '코첼라'에서도 베이비몬스터만의 진가가 빛을 발할 것으로 기대된다.
1999년 시작된 '코첼라'는 음악을 넘어 패션·라이프스타일 등 문화 전반의 트렌드를 아우르는 세계 최대 규모의 음악 축제 중 하나다. 대중성과 음악성을 겸비한 정상급 아티스트들이 대거 참여하는 만큼 수많은 뮤지션들의 꿈의 무대로 꼽힌다.
YG 걸그룹의 글로벌 행보를 이어간다는 점에서도 주목된다. 앞서 블랙핑크는 2019년 '코첼라'에 첫 출연해 전 세계 음악 팬들에게 강렬한 인상을 남겼으며, 2023년에는 K팝 아티스트 최초로 헤드라이너 무대에 올라 새로운 이정표를 세웠다.
베이비몬스터 역시 데뷔 약 3년 만에 '코첼라' 무대에 입성하며 블랙핑크에 이어 세계 음악 시장에서 펼쳐갈 행보에 기대를 모으고 있다.
alice09@newspim.com