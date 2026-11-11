표병호 경남도의원 "양산부산대병원 권역책임의료기관 지정 필요"

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중증·응급의료 지원 부족 해소

경남도, 중앙부처 협의 진행 중

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회에서 동부경남의 중증·응급의료를 맡은 양산부산대학교병원이 권역책임의료기관 미지정에 따른 제도적 지원 공백에 놓이면서 경남도의 대응을 요구하는 목소리가 나왔다.

경남도의회 표병호 의원(더불어민주당·양산7)은 11일 열린 제438회 정례회 문화복지위원회 행정사무감사에서 "양산부산대병원을 권역책임의료기관으로 추가 지정해야 한다"고 밝혔다.

경남도의회 표병호 의원(더불어민주당·양산7)이 11일 제438회 정례회 문화복지위원회 보건의료국 행정사무감사에서 양산부산대학교병원의 권역책임의료기관 추가 지정과 동부경남 필수의료 기반 강화를 위한 경남도의 적극적인 대응을 촉구하고 있다.[사진=경남도의회] 2026.11.10

양산부산대병원은 김해·밀양·양산을 포함한 동부경남의 지역책임의료기관이다. 중증·응급환자 진료와 필수의료를 담당하며 부·울·경에서 유일한 소아전문응급의료센터도 운영하고 있다.

하지만 현재 권역책임의료기관이 아닌 지역책임의료기관으로 지정돼 시설·장비 확충 등 일부 정부 지원사업에서 제약을 받고 있다. 양산부산대병원은 전국 국립대 상급종합병원 가운데 유일하게 권역책임의료기관으로 지정되지 않은 병원으로 알려졌다.

표 의원은 "병원이 실제 담당하는 의료권역과 기능에 맞는 제도적 지원이 필요하다"며 "권역책임의료기관 추가 지정 전이라도 소아·중증응급 분야와 필수진료과 인력, 노후 장비에 대한 지원 방안을 마련해야 한다"고 주장했다.

경남도 보건의료국은 양산부산대병원이 권역책임의료기관이 아니어서 일부 정부 지원을 받지 못하는 상황을 파악하고 있다고 답했다. 의료정책과도 병원의 부·울·경 필수의료 역할을 인정하며 중앙부처에 추가 지정을 건의하고 협의를 이어가고 있다고 설명했다.

표 의원은 "양산시와 양산부산대병원이 개별적으로 대응하는 데 그치지 않고 경남도가 공동 대응에 나서야 한다"고 주문했다.

경남의 기존 권역책임의료기관인 경상국립대학교병원과의 역할 조정도 쟁점으로 제시됐다. 표 의원은 "경상국립대병원에 대한 지원을 줄이자는 뜻이 아니다"며 "서부경남은 경상국립대병원, 동부경남은 양산부산대병원이 맡는 이원적 의료체계를 구축해야 한다"고 목소리를 높였다.

news2349@newspim.com