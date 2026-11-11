강지영, '굿모닝FM' 새 DJ 발탁…테이 후임으로 25일 첫 방송

AI 핵심 요약beta
- MBC는 11일 강지영을 ‘굿모닝FM’ 새 DJ로 발탁했다고 밝혔다
- 강지영은 25일부터 뉴스·생활정보와 금융·기업 코너를 진행한다
- 테이는 22일 하차하며 23~24일 스페셜 DJ가 방송을 맡는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'똑똑한 하루의 시작' 내세워 신규 코너 신설
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 방송인 강지영이 가수 테이의 뒤를 이어 MBC 라디오 '굿모닝FM' 새 DJ를 맡는다.
11일 MBC는 3년 6개월간 '굿모닝FM'을 진행한 테이의 후임 DJ로 강지영을 발탁했다고 밝혔다.
강지영은 오는 25일부터 MBC FM4U '굿모닝FM' 진행을 맡아 청취자들과 만난다. 주요 뉴스와 일상에 필요한 정보를 비롯해 금융시장 흐름과 기업 관련 이야기를 다루는 코너도 선보일 예정이다.
테이는 새 앨범 작업에 집중하기 위해 오는 22일 방송을 끝으로 프로그램에서 하차한다. 이후 23일과 24일에는 스페셜 DJ가 진행한 뒤 25일부터 강지영이 DJ 마이크를 잡는다.
프로그램은 DJ 교체와 함께 '똑똑한 하루의 시작'을 새로운 슬로건으로 내세운다. 제작진은 하루를 시작하며 세상 돌아가는 소식을 확인하려는 직장인들을 위해 오전 방송을 보다 알차게 구성하겠다는 계획이다.
강지영은 2011년 MBC 아나운서 오디션 프로그램 '신입사원'을 통해 얼굴을 알린 뒤 JTBC에 입사했다. 이후 '정치부회의'와 '뉴스룸' 주말 앵커 등을 맡았다.
2025년 프리랜서로 전향한 뒤에는 넷플릭스 '데블스 플랜: 데스룸', 디즈니+ '운명전쟁49', 쿠팡플레이 '직장인들' 등 예능프로그램으로 활동 영역을 넓혔다.
'굿모닝FM'은 2003년 시작한 MBC FM4U의 아침 라디오 프로그램으로 매일 오전 7시부터 9시까지 방송된다.
taeyi427@newspim.com