피겨 이해인, 악성 댓글·허위사실 유포에 법적 대응…"합의·선처 없다"

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 피겨스케이팅 여자 싱글 국가대표 이해인(고려대)이 자신을 향한 악성 댓글과 허위사실 유포에 대해 강경한 법적 대응에 나선다.

이해인의 소속사 디제이매니지먼트는 11일 공식 입장을 통해 "오랜 기간 온라인 커뮤니티, 포털사이트, 사회관계망서비스(SNS), 영상 플랫폼 및 개인 메시지(DM) 등을 통해 선수를 향한 악의적인 비방, 모욕, 성희롱, 허위사실 유포 행위가 지속적으로 이어져 왔다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 피겨 이해인. [사진=디제이매니지먼트] 2026.09.26 football1229@newspim.com

이어 "이러한 행위가 선수의 인격과 명예를 심각하게 훼손하며 더 이상 묵과할 수 없는 수준에 이르렀다고 판단했다"라고 설명했다.

소속사는 그동안 이해인이 훈련과 대회에 집중할 수 있도록 법적 대응 여부를 신중하게 검토해 왔다고 전했다. 그러나 악성 게시물의 수위가 높아지고 유사한 행위가 반복되면서 강경 대응을 결정했다.

디제이매니지먼트는 관련 게시물과 댓글, 개인 메시지 등 그동안 확보한 증거 자료를 토대로 법률대리인과 함께 형사 고소를 진행할 방침이다.

정보통신망법상 명예훼손과 모욕 혐의 등을 중심으로 법적 절차를 밟고, 사안에 따라 민사상 손해배상 청구도 병행할 예정이다.

향후 추가적인 법적 조치도 예고했다. 소속사는 "상시 모니터링을 통해 관련 자료를 지속적으로 수집하고, 추가로 확인되는 위법 행위에 대해서도 차례로 고소를 진행하겠다"며 "그 어떠한 합의나 선처도 없을 것"이라고 강조했다.

이어 "이해인이 피겨스케이팅에만 전념할 수 있도록 선수의 명예와 권익 보호에 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.

한편 이해인은 최근 끝난 2026-2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 시니어 그랑프리 3차 대회 '컵 오브 차이나' 여자 싱글에서 동메달을 획득했다. 이는 이해인이 시니어 그랑프리 무대에서 따낸 첫 메달로, 올 시즌 국제무대에서 의미 있는 성과를 거뒀다.

소속사는 이해인이 경기 외적인 논란과 악성 게시물로 피해를 보지 않고 선수 생활에 집중할 수 있도록 보호 조치를 이어갈 계획이다.

wcn05002@newspim.com