시흥시, '신천신림선·GTX-C 오이도역 연장' 제5차 국가철도망 반영 총력

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 11일 국가철도망 설문조사 참여를 당부했다
- 국토부는 13일 오후 3시까지 철도정책 설문을 진행한다
- 시는 신천신림선과 GTX-C 오이도역 연장을 추진한다
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시흥~서울 남부 잇는 'GTX-C 오이도역 연장' 등 핵심 사업 추진
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 국토교통부가 추진 중인 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년)' 수립과 관련해 지역 철도망 확충 필요성이 국가계획에 반영될 수 있도록 시민들의 설문조사 참여를 당부했다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 국토교통부는 계획 수립을 위한 국민 사전 설문조사를 오는 13일 오후 3시까지 진행한다. 설문은 철도망 구축 우선 정책목표와 신규 철도사업 선정 기준 등 13개 문항으로 구성됐으며 국토부 누리집과 '코레일' 앱, 안내 QR코드를 통해 참여할 수 있다.
시는 이번 제5차 국가철도망 구축계획에 '신천신림선'과 'GTX-C 오이도역 연장' 등 2개 사업을 지역 핵심 철도 현안으로 제시하며 반영을 강력히 추진하고 있다.
'신천신림선'은 시흥과 서울 남부권을 직결하는 광역철도 노선으로 서울 접근성 향상과 출퇴근 교통 불편 해소에 크게 기여할 것으로 기대된다. 또한 'GTX-C 오이도역 연장'은 광역급행철도 수혜 범위를 넓혀 지역 경쟁력을 강화하고 교통 편의를 끌어올릴 핵심 사업으로 꼽힌다.
시 관계자는 "제5차 국가철도망 구축계획은 향후 10년간 국가 철도정책의 방향을 결정하는 매우 중요한 계획"이라며 "신천신림선과 GTX-C 오이도역 연장이 국가계획에 최종 반영될 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.
1141world@newspim.com