한대희 군포시장, 국토부에 '신분당선 연장' 등 6대 핵심 현안 건의

AI 핵심 요약beta
- 한대희 군포시장이 10일 국토부를 찾아 6대 현안을 건의했다
- 신분당선 군포 연장선의 국가철도망 계획 반영을 요청했다
- 군포IFT 종결과 산본 주택 공급 등 현안 해결을 촉구했다
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군포복합물류터미널 2042년 완전 종결 및 수익 지역 환원 건의
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 한대희 군포시장이 지난 10일 국토교통부를 찾아 광역교통망 확충과 도시공간 개편 등 군포시의 미래가 걸린 6대 주요 현안을 공식 건의했다고 11일 밝혔다.
한 시장은 이날 이학영 국회의원실에서 홍지선 국토교통부 장관을 면담하고 시급한 지역 과제들에 대한 전향적인 결정을 요청했다.
한 시장이 가장 역점을 둔 과제는 '신분당선 군포 연장선(광교~북수원~의왕~군포~안산)'의 제5차 국가철도망 구축계획 반영이다. 총연장 14.54km, 사업비 1조 6168억 원 규모의 이 노선은 의왕·군포·안산 3기 신도시와 수도권 서남부 170만 인구의 교통 수요를 해결할 핵심 광역철도로 제시됐다.
이어 한 시장은 도심 중심부에 위치해 도로 파손과 소음 등 연간 850억 원 규모의 사회·경제적 피해를 발생시켜 온 군포복합물류터미널(군포IFT)의 기능을 오는 2042년까지 완전 종결해 줄 것을 요구했다. 아울러 2028년 1단계 운영 종료에 맞춰 군포시의 관리·운영 참여와 연장 수익의 지역 환원, 상설협의기구 구성을 건의했다.
또한 노후계획도시인 산본 신도시의 신속한 주택 공급을 위해 특별정비구역 지정물량을 4년 범위 내에서 탄력적으로 허용해 달라고 요청했다.
이 밖에도 ▲경부선·안산선 철도지하화 종합계획 반영 ▲GTX-C 금정역 남·북부 통합개발 국비 지원 ▲의왕군포안산 공공주택지구 훼손지 복구사업 재검토 등 3개 현안을 함께 전달했다.
한대희 군포시장은 "이번 건의 과제들은 군포시의 미래 지도를 새로 그리고 시민 삶의 질을 획기적으로 높일 시급한 현안"이라며 "국토교통부의 적극적인 검토와 결정을 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com