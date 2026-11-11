'허리 부상 복귀' 전진우, 유럽 진출 10개월 만에 데뷔골...옥스포드 4-0 승

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 허리 부상으로 장기간 그라운드를 떠났던 전진우(옥스퍼드 유나이티드)가 복귀전에서 잉글랜드 무대 데뷔골을 터뜨렸다.

전진우는 11일(한국시간) 영국 옥스퍼드 카삼 스타디움에서 열린 2026-2027 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 트로피 첼트넘 타운과의 홈 경기에서 후반 37분 득점포를 가동하며 팀의 4-0 완승에 힘을 보탰다.

[서울=뉴스핌] 옥스포드의 전진우가 11일 열린 첼트넘과의 경기에서 데뷔골을 넣었다. [사진 = 옥스포드 유나이티드] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

이날 후반 23분 아이도모 에마쿠를 대신해 교체 투입된 전진우는 4-2-3-1 포메이션의 오른쪽 측면 공격수로 나섰다.

전진우는 후반 37분 페널티 아크 부근에서 해리슨 브래드니의 패스를 받은 뒤 몸을 돌려 강력한 오른발 중거리 슈팅을 날렸다. 공은 상대 수비수 2명을 지나 골문으로 빨려 들어갔다.

지난 1월 K리그1 전북 현대를 떠나 옥스퍼드에 입단한 이후 약 10개월 만에 기록한 잉글랜드 무대 첫 골이다. 특히 이번 시즌 첫 출전 경기에서 득점에 성공했다는 점에서 의미가 크다.

전진우의 잉글랜드 생활은 순탄치 않았다. 2025-2026시즌 후반기 챔피언십(2부)에 속한 옥스퍼드에 합류했지만 부상과 컨디션 난조로 출전 기회를 충분히 얻지 못했다.

챔피언십 7경기와 잉글랜드축구협회(FA)컵 1경기에 출전했으나 공격 포인트를 기록하지 못했다. 소속팀 옥스퍼드도 챔피언십 22위에 그치며 리그1(3부)으로 강등됐다.

설상가상으로 새 시즌을 앞둔 지난 7월에는 훈련 도중 허리 통증을 느꼈고, 정밀 검진 결과 미세 골절 진단을 받았다.

전진우는 수술 대신 재활을 선택했다. 이로 인해 옥스퍼드가 리그 14경기를 치르는 동안 단 한 차례도 출전하지 못했다. 그러나 오랜 재활 끝에 돌아온 첫 경기에서 골을 터뜨리며 반등의 발판을 마련했다.

옥스퍼드 구단은 경기 후 공식 홈페이지를 통해 "이번 시즌 첫 경기에 나선 전진우가 환상적인 슛을 성공시켰다"라고 호평했다.

현지 매체 옥스인포 역시 "전진우가 부상 복귀전에서 빛나는 활약을 펼쳤다"라며 강력한 중거리 슈팅으로 만들어낸 득점 장면을 조명했다.

EFL 트로피는 잉글랜드 3·4부리그 소속 48개 팀과 프리미어리그 21세 이하(U-21) 팀 16개 등 총 64개 팀이 참가하는 컵대회다.

부상 악재와 소속팀 강등으로 어려움을 겪었던 전진우는 복귀전 득점을 통해 새로운 출발을 알렸다. 이제 정규리그에서도 출전 기회를 늘려갈 수 있을지 주목된다.

wcn05002@newspim.com