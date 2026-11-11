손흥민-황희찬 나란히 웃으며 대화...모레노호, 불화설 속 첫 완전체 훈련

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 최근 선수단 내 불화설로 어수선했던 한국 축구대표팀이 11월 A매치 2연전을 앞두고 첫 완전체 훈련을 소화했다. 갈등설의 중심에 섰던 손흥민(LAFC)과 황희찬(샬케04)이 나란히 대화를 나누는 모습이 포착되면서 분위기 반전에 대한 기대감도 커지고 있다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 10일(현지시간) 카타르 도하의 카타르대학교 운동장에서 소집 선수 26명 전원이 참가한 가운데 첫 완전체 훈련을 진행했다.

[서울=뉴스핌] 대한민국 축구 대표팀 주장 손흥민(왼쪽)과 황희찬이 A매치 2연전을 앞둔 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 회복 훈련을 하며 대화를 나누고 있다. [사진 = 대한축구협회] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

대표팀은 오는 13일 사우디아라비아, 17일 카타르와 차례로 평가전을 치른다. 국내에서 출발한 K리거들과 소속팀 일정을 마친 해외파 선수들이 현지에 합류하면서 26명 전원이 모였다.

이번 소집에서 가장 큰 관심사는 선수단 분위기다. 지난 9~10월 A매치 기간 손흥민(LAFC)의 리더십을 둘러싼 논란이 불거졌고, 황희찬, 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투) 등 이른바 '96라인'의 대표팀 은퇴설까지 제기됐다.

이런 상황에서 대한축구협회가 공개한 훈련 사진에는 선수들이 밝은 표정으로 서로를 독려하는 모습이 담겼다. 특히 손흥민과 황희찬이 나란히 걸으며 대화를 나누는 장면이 눈길을 끌었다. 두 선수는 회복조에 편성돼 함께 훈련장 주변을 걸으며 컨디션을 조절했다.

대표팀 소집에 앞서서도 선수들 사이의 친밀한 모습이 포착됐다. 이재성(마인츠)은 최근 바이에른 뮌헨과의 경기를 마친 뒤 김민재와 유니폼을 교환하고 자신의 SNS에 "같이 뛰지 못했지만 세계적인 팀에 있는 네가 자랑스럽다"라는 메시지를 남겼다.

[서울=뉴스핌] 대한민국 축구 대표팀이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. [사진 = 대한축구협회] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

지난달 17일 샬케와의 경기 이후에도 황희찬과 함께 찍은 사진을 공개하며 "아프지 말고 시즌 잘 소화하자"라고 응원했다.

이날 훈련은 선수들의 소속팀 출전 시간에 따라 회복조와 훈련조로 나뉘어 약 1시간 동안 진행됐다. 손흥민과 황희찬, 이강인(아틀레티코 마드리드), 송민규(나시오날) 등 11명은 가벼운 회복 훈련을 소화했다. 김민재와 황인범, 이재성, 설영우(아우크스부르크) 등 나머지 15명은 볼 뺏기와 미니게임을 통해 경기 감각을 끌어올렸다.

다만 훈련장에서 함께 웃고 대화를 나눴다는 사실만으로 선수단 내부의 갈등이 완전히 해소됐다고 단정하기는 어렵다. 결국 사우디아라비아와 카타르를 상대로 얼마나 조직적인 경기력을 보여주느냐가 중요하다.

모레노 감독에게도 이번 2연전은 중요한 시험대다. 당초 내년 1월 개최 예정이었던 아시안컵이 12월로 연기된 가운데, 이달 계약 만료를 앞둔 모레노 감독의 거취도 불투명한 상황이다.

어수선한 분위기 속에 다시 모인 태극전사들이 중동 원정 2연전을 통해 조직력을 회복하고 '원팀'으로 거듭날 수 있을지 주목된다.

wcn05002@newspim.com