아르코, '예술더하기수업' 성과공유회 나주 혁신도시서 개최

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)는 나주시와 협업해 추진한 미래세대 예술 창작·향유 증진 사업 '예술더하기수업'의 성과공유회를 11일, 12일 이틀간 한국에너지공과대학교에서 개최한다.

지난달 28일 취임한 임근구 아르코 상임감사는 개회식에 참석해 지역민들과 소통하며 환영사를 전했다.

'예술더하기수업'은 나주 혁신도시의 정주 여건 개선을 위해 관내 초등학교 4학년 학생들에게 정규 교과 시간과 연계한 예술 창작 기반 교육 프로그램을 제공하는 사업이다. 올해는 6개 초등학교 학생 약 750명을 대상으로 6개 장르, 1500여 시간의 예술 수업을 진행했다.

[사진=아르코]

'예술더하기수업'은 2023년 빛가람초등학교 시범 사업으로 시작해 2024년 빛가람초등학교 전교생 대상 6개 장르 예술교육으로 개편했으며, 2025년부터는 나주시 관내 6개 초등학교로 확대 운영하고 있다. 특히 2025년에는 지역 발전에 기여한 성과를 인정받아 혁신도시 발전 유공으로 대통령 직속 지방시대위원회 위원장 표창을 받았다.

올해 성과공유회는 6개 학교가 모두 참여하는 가족 초청 행사로, 학교별 예술 수업의 성과를 선보인다. 나주초등학교(연극), 라온초등학교(합창), 빛누리초등학교(기악), 한아름초등학교(한국무용)는 공연을 발표하며, 아르코 유튜브 채널 생중계로 현장을 찾지 못한 이들도 함께 즐길 수 있도록 할 예정이다. 남평초등학교(문학)와 빛가람초등학교(건축)는 전시를 개최한다. 아울러 문학·건축 수업과 연계한 부대프로그램도 운영된다.

[사진=아르코]

이범헌 위원장은 "'예술더하기수업'은 나주 혁신도시로 이전한 아르코가 지역사회와 함께 호흡하며 일궈낸 뜻깊은 상생의 결실"이라며, "지역 거점 예술교육의 새로운 기준을 제시하며, 앞으로도 미래세대를 창의적 인재로 키워 내는 든든한 기반이 될 수 있도록 힘쓰겠다"고 전했다.

아르코와 나주시는 올 한 해 '예술더하기수업'을 통해, 건축사가 직접 지도한 '지속가능건축워크숍'과 나주문화예술회관과 협력한 공연 실황 영상 상영회 '지금, 여기 예술극장'을 함께 운영하는 등 지역의 한계를 넘는 양질의 예술 창작·향유 기회를 지속적으로 확대·제공하고자 노력해 왔다.

jyyang@newspim.com