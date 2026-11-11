[종합] 성남 분당구서 시내버스 32중 추돌…중상 9명 등 57명 부상

AI 핵심 요약beta
- 11일 성남 분당구에서 시내버스가 차량 32대를 잇따라 추돌했다
- 이 사고로 57명이 다쳤으며 중상자 9명은 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다
- 경찰은 버스 브레이크 고장 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시 분당구에서 시내버스가 승용차 등 차량 30여대를 들이받고 교차로를 지나 중앙분리대까지 들이받는 사고가 발생했다.
사고는 11일 오전 7시 34분쯤 성남시 분당구 아름마을 사거리에서 시내버스가 신호 대기 중이던 차량들을 잇따라 추돌하며 150여미터 구간을 달려 벌말사거리를 통과해 철제 중앙분리대를 들이받고 멈춰섰다.
성남시에 따르면 이 사고로 57명이 부상을 입은 것으로 잠정 집계됐으며 시내버스 운전자 등 9명의 중상자는 분당제생병원과 분당차병원 등 인근 5개 병원에 분산 이송해 치료중인 가운데 의식이 있고 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.
또 버스 4대와 32대의 차량이 포함된 추돌사고 발생 시간이 출근시간대로 버스들에 승객들이 많이 탑승한 상태였기 때문에 부상자들은 더 늘어날 것으로 보고 있다.
사고로 인해 도로 양방향 통행이 차단되면서 출근길 차량 정체가 있었지만 오전 11시 30분 현재 사고차량들의 이동과 파손된 교통시설물들에 대한 조치가 완료되면서 마무리 작업을 위한 1개 차선을 제외한 모든 차선의 통제가 해제된 상태다.
경찰은 시내버스 운전자가 음주상태는 아닌것으로 파악했고 추가적으로 약물 복용 등에 대한 부분도 확인할 계획인 가운데 사고 당시 브레이크가 작동하지 않았다는 진술을 토대로 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.
성남시는 지역내 전체 버스회사 등을 대상으로 긴급점검에 들어갔고 사고를 일으킨 시내버스 회사측에 사고처리 대책반을 꾸려 적극 대응할 것을 요청했다.
obsever0021@gmail.com