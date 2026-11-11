아스널 벵거 전 감독, FIFA 회장직 출마하나…"진지하게 고민 중"

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=잉글랜드 프로축구리그 프리미어리그 아스널 아르센 벵거(77·프랑스) 전 감독이 국제축구연맹(FIFA) 회장 선거 출마를 검토 중인 것으로 알려졌다. 현 회장인 잔니 인판티노에 대적할 맞수로 떠올랐다.

영국 공영매체 BBC는 지난 10일(한국시간) "유럽 축구계 고위 관계자들은 수주 전부터 벵거가 FIFA 회장 선거에 출마하기를 기대해 왔으며, 벵거 역시 현재 이를 진지하게 고민하고 있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아르센 벵거 전 아스널 감독. [사진=로이터] 2026.07.11 psoq1337@newspim.com

이어 "벵거 측근들은 그가 아직 출마 여부를 결정하지 않았다고 전했다. 이들도 인판티노가 내년 선거에서 네 번째이자 마지막 임기를 확보할 가능성이 여전히 높다고 본다"고 덧붙였다.

다만 고령인 벵거가 FIFA 회장직을 온전히 수행할 수 있을지에 대한 의문도 제기되고 있지만, BBC에 따르면 일부 지지자는 벵거가 선거에서 승리한 뒤 4년 임기를 모두 채우기 전에 물러나는 방안에도 긍정적인 입장을 보였다.

변호사 출신이자 지난 2016년부터 FIFA 회장직을 맡고 있는 인판티노 회장은 지난 7월에 월드컵 같은 FIFA 대회의 상업적 권리를 민간 투자자들에게 매각하려는 계획을 발표했다. 하지만 축구계의 거센 반발에 직면하자 이를 철회했고, FIFA 수장직까지 위협받는 상황에 놓였다.

그러나 남미와 아프리카, 아시아의 지지로 연임 가능성이 높게 점쳐지고 있다. 최근에는 전 세계 축구계의 '압도적 다수'가 자신을 지지하고 있다고 주장하기도 했다.

하지만 벵거가 출마하면 선거 판도에 변화가 생길 수 있다. FIFA에서 글로벌축구개발책임자를 맡고 있는 벵거는 특히 인판티노에 반기를 들어온 유럽축구연맹(UEFA)의 지지를 받을 것으로 예상된다.

[EPL] 위기의 아스날... 벵거(사진) "내가 욕 먹는 건 미디어 때문". <사진= 아스날>

게다가 아스널을 22년간 지휘하며 명문 구단으로 만든 벵거 감독은 세계 축구계에서 높은 인지도와 신뢰를 구축하고 있다는 평가를 받는다.

아스널 감독 시절 아프리카 출신 선수들의 성장에 기여한 벵거는 전통의 축구 강국 이외의 국가들에도 발전 기회를 주기 위해 월드컵 참가국을 48개국으로 확대한 것도 지지해 왔다.

인판티노 회장의 월드컵 지분 매각 계획을 둘러싼 논란이 확산되자, 인판티노 회장에게 우호적이었던 벵거는 그와 거리를 두는 모습을 보였다.

벵거는 "나는 이 전략적 계획에 관여하지 않았으며, 언론 보도를 통해 처음으로 해당 프로젝트를 알게 됐다. 프로젝트 철회 결정은 꼭 필요했으며 의문의 여지가 없는 조치였다. 나는 축구를 위해 헌신하고 투명성과 청렴성을 바탕으로 운영되는 독립적인 FIFA를 굳게 믿고 있기 때문"이라고 강조했다.

한편 벵거 전 감독의 참전이 언급된 FIFA 회장 선거는 내년 3월 모로코에서 열리는 총회에서 치러진다. 후보 등록 마감일은 오는 18일이다. 전 토트넘(잉글랜드) 수비수 라몬 베가가 지난달 가장 먼저 출마 의사를 밝혔다. 최근 다지마 고조 일본축구협회 명예회장도 출마를 선언했다.

willowdy@newspim.com